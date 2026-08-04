احتمال گرد و غبار و افزایش محسوس دما در استان هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد، رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان، از پیش‌بینی ناپایداری‌های جوی و دریایی در استان طی امروز خبر داد و گفت: ناپایداری دریایی و همچنین ناپایداری جوی در ارتفاعات هرمزگان مورد انتظار است.

وی افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات صبح، مه رقیق صبحگاهی در سواحل و جزایر شکل می‌گیرد. همچنین در ساعات بعدازظهر و شب، احتمال بارش خفیف باران در ارتفاعات شمالی و شرقی استان دور از انتظار نیست.

حمزه‌نژاد با اشاره به شرایط جوی منطقه اظهار کرد: با افزایش سرعت باد در جنوب شرق کشور، احتمال نفوذ گرد و غبار به هرمزگان، کاهش کیفیت هوا و افزایش محسوس دما در استان پیش‌بینی می‌شود و شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس، لازم است توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند.