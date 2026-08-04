محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت جوی استان اظهار کرد: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی آسمان استان همدان در چند روز آینده قسمتی ابری تا ابری پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعدازظهر وزش باد معمولی پدیده غالب منطقه خواهد بود.

وی به وضعیت ناپایداری‌های جوی در اواخر هفته اشاره کرد و افزود: در روزهای چهارشنبه و جمعه به‌ویژه در ساعات بعدازظهر شاهد افزایش ابر در آسمان استان خواهیم بود که بر این اساس احتمال وقوع بارش‌های پراکنده و بسیار ضعیف در دامنه ارتفاعات استان دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان با اشاره به پدیده غبار محلی تصریح کرد: در چند روز آتی در برخی ساعات روز غبار رقیقی آسمان استان را فرا می‌گیرد که این پدیده در مناطق نیمه شرقی استان همدان نمود و آشکارایی بیشتری خواهد داشت.

باقری‌شکیب در خصوص تغییرات دمایی نیز گفت: از امروز تا روز پنجشنبه روند ملایم افزایش دمای بیشینه را در حدود ۲ درجه سانتی‌گراد پیش‌رو داریم اما پس از عبور از روز پنجشنبه مجدداً دما به روال عادی خود یعنی محدوده ۳۵ تا ۳۶ درجه سانتی‌گراد بازمی‌گردد.

وی در پایان به تشریح وضعیت دمایی ایستگاه‌های استان در شبانه‌روز گذشته پرداخت و خاطرنشان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته،شهرستان اسدآباد با دمای ۳۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان و بهار با ثبت دمای ۱۵ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین ایستگاه گزارش شده و تغییرات دمایی ایستگاه فرودگاه همدان نیز در این مدت بین ۱۷ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.