ناپایداری جوی و دریایی در هرمزگان تا شنبه تداوم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزهنژاد صبح چهارشنبه با اشاره به آخرین پیشبینیهای هواشناسی اظهار کرد: امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه، ناپایداریهای جوی و دریایی در سطح استان هرمزگان مورد انتظار است.
وی افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود، اما در مناطق دریایی بهویژه دریای عمان و تنگه هرمز، وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی پیشبینی میشود. همچنین در ساعات بعدازظهر، در ارتفاعات استان بهویژه شهرستان بشاگرد، رشد ابر، رگبار باران، رعد و برق، گاهی تگرگ و تندباد لحظهای دور از انتظار نیست.
حمزهنژاد با توصیه به شهروندان خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال وقوع بارشهای رگباری و تندبادهای موقت، از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
وی درباره وضعیت دریا نیز گفت: دریای عمان و تنگه هرمز در این مدت نسبتاً مواج خواهد بود و بیشینه سرعت باد به حدود ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج به نزدیک ۱۵۰ سانتیمتر خواهد رسید.
این کارشناس هواشناسی تأکید کرد: با توجه به شرایط نامساعد دریا، از تردد شناورهای سبک و صیادی خودداری شود و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورها نیز در نظر گرفته شود.
حمزهنژاد ادامه داد: بررسی نقشههای پیشیابی نشان میدهد این شرایط جوی و دریایی تا روز شنبه ۲۷ تیرماه در استان تداوم خواهد داشت.
رئیس اداره پیش بینی هواشناسی هرمزگان در پایان با اشاره به وضعیت دمایی استان تصریح کرد: در این مدت، افزایش رطوبت نسبی هوا و کاهش دمای بیشینه، بهویژه در مناطق ساحلی و جزایر استان، پیشبینی میشود.
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