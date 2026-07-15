  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۱

ناپایداری جوی و دریایی در هرمزگان تا شنبه تداوم دارد

ناپایداری جوی و دریایی در هرمزگان تا شنبه تداوم دارد

بندرعباس - رئیس اداره پیش بینی هواشناسی هرمزگان از پیش‌بینی ناپایداری جوی و دریایی در استان هرمزگان خبر داد و گفت: این شرایط تا روز شنبه ۲۷ تیرماه تداوم خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح چهارشنبه با اشاره به آخرین پیش‌بینی‌های هواشناسی اظهار کرد: امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه، ناپایداری‌های جوی و دریایی در سطح استان هرمزگان مورد انتظار است.

وی افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود، اما در مناطق دریایی به‌ویژه دریای عمان و تنگه هرمز، وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی پیش‌بینی می‌شود. همچنین در ساعات بعدازظهر، در ارتفاعات استان به‌ویژه شهرستان بشاگرد، رشد ابر، رگبار باران، رعد و برق، گاهی تگرگ و تندباد لحظه‌ای دور از انتظار نیست.

حمزه‌نژاد با توصیه به شهروندان خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال وقوع بارش‌های رگباری و تندبادهای موقت، از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

وی درباره وضعیت دریا نیز گفت: دریای عمان و تنگه هرمز در این مدت نسبتاً مواج خواهد بود و بیشینه سرعت باد به حدود ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج به نزدیک ۱۵۰ سانتی‌متر خواهد رسید.

این کارشناس هواشناسی تأکید کرد: با توجه به شرایط نامساعد دریا، از تردد شناورهای سبک و صیادی خودداری شود و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورها نیز در نظر گرفته شود.

حمزه‌نژاد ادامه داد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد این شرایط جوی و دریایی تا روز شنبه ۲۷ تیرماه در استان تداوم خواهد داشت.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی هرمزگان در پایان با اشاره به وضعیت دمایی استان تصریح کرد: در این مدت، افزایش رطوبت نسبی هوا و کاهش دمای بیشینه، به‌ویژه در مناطق ساحلی و جزایر استان، پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 6888549

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها