به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزهنژاد، رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان، با تشریح وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان برای روز دوشنبه پنجم مردادماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: امروز تداوم ناپایداریهای جوی و دریایی در استان مورد انتظار است و از فردا تا پایان هفته نیز روند افزایش دما در بیشتر نقاط هرمزگان پیشبینی میشود.
وی افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در دریای عمان و تنگه هرمز افزایش بادهای جنوب شرقی پیشبینی میشود. همچنین در ساعات بعدازظهر، رشد ابرهای همرفتی در ارتفاعات استان موجب وقوع رگبار باران، رعد و برق، گاهی تگرگ، تندباد لحظهای و احتمال سیلابی شدن مسیلها خواهد شد.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در برخی نقاط مرکزی استان نیز افزایش سرعت باد، وقوع گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
حمزهنژاد با تأکید بر رعایت نکات ایمنی، از شهروندان خواست از صعود به ارتفاعات و حضور در بستر رودخانههای فصلی و مسیلها خودداری کنند.
وی درباره وضعیت دریا نیز گفت: آبهای دریای عمان و تنگه هرمز به ویژه در ساعات صبح تا ظهر مواج و متلاطم خواهد بود و لازم است تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها، بهویژه شناورهای سبک و صیادی، در نظر گرفته شود.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان با اشاره به شرایط جوی روزهای آینده اظهار کرد: از روز سهشنبه، افزایش دما در سطح استان آغاز میشود و در نیمه شرقی هرمزگان نیز طی ساعاتی وزش باد گرم و خشک همراه با احتمال گرد و غبار پیشبینی شده است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس پیشبینیها، از فردا تا پایان هفته دمای هوا در استان بین ۲ تا ۵ درجه سانتیگراد افزایش مییابد و همزمان رطوبت نسبی هوا کاهش خواهد یافت.
حمزهنژاد با توصیه به شهروندان برای مدیریت شرایط گرمای هوا، تصریح کرد: ضروری است از ترددهای غیرضروری و فعالیت در فضای باز، بهویژه در ساعات گرم روز، خودداری شود و مصرف بهینه حاملهای انرژی نیز مورد توجه قرار گیرد.
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