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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵

میرزاده: مرکز اهدای خون کرمانشاه تا ساعت ۱۸:۳۰ پذیرای عزاداران است

میرزاده: مرکز اهدای خون کرمانشاه تا ساعت ۱۸:۳۰ پذیرای عزاداران است

کرمانشاه- مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با دعوت از عزاداران اربعین برای مشارکت در پویش «نذر خون» گفت: مرکز اهدای خون کرمانشاه امروز تا ساعت ۱۸:۳۰ آماده پذیرش اهداکنندگان خون است.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با دعوت از مردم و عزاداران حسینی برای مشارکت در پویش «نذر خون» اظهار کرد: هم‌زمان با ایام اربعین حسینی، مرکز اهدای خون استان کرمانشاه امروز تا ساعت ۱۸:۳۰ آماده پذیرش اهداکنندگان خون است.

وی با بیان اینکه فرهنگ اهدای خون جلوه‌ای ارزشمند از ایثار، نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است، افزود: در روزهای اربعین، نیاز مراکز درمانی به فرآورده‌های خونی همچنان پابرجاست و مشارکت مردم در این اقدام خداپسندانه می‌تواند نقش مهمی در تأمین خون مورد نیاز بیماران ایفا کند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: از همه عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) دعوت می‌کنیم تا با حضور در مرکز اهدای خون، نذر خود را با اهدای خون ادا کرده و در نجات جان بیماران سهیم شوند.

میرزاده خاطرنشان کرد: هر واحد خون اهدایی می‌تواند در فرآیند تولید فرآورده‌های مختلف خونی مورد استفاده قرار گیرد و جان چند بیمار را نجات دهد، از این رو اهدای خون یکی از ارزشمندترین جلوه‌های مشارکت اجتماعی و کمک به همنوعان به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر اینکه تمامی مراحل اهدای خون در محیطی کاملاً ایمن و مطابق با استانداردهای بهداشتی انجام می‌شود، گفت: همکاران انتقال خون تا ساعت ۱۸:۳۰ آماده استقبال از اهداکنندگان هستند و امیدواریم مردم نوع‌دوست استان همچون همیشه با حضور پرشور خود، ذخایر خونی استان را در سطح مطلوب حفظ کنند.

کد مطلب 6908135

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