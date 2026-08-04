به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد برارزاده از اجرای طرحهای آبرسانی، جمعآوری و دفع بهداشتی فاضلاب در هفت سایت مسکن مهر و نهضت ملی مسکن استان خبر داد و گفت: این طرحها زیرساختهای مورد نیاز حدود ۶ هزار واحد مسکونی را تأمین میکند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران، با اشاره به اجرای طرحهای زیرساختی آب و فاضلاب در سایتهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن استان اظهار کرد: هماکنون عملیات اجرایی طرحهای آبرسانی، جمعآوری و دفع بهداشتی فاضلاب در هفت سایت مسکن مهر و نهضت ملی مسکن در حال انجام است که زیرساختهای مورد نیاز حدود ۶ هزار واحد مسکونی را تأمین خواهد کرد.
وی افزود: این طرحها شهرک امام خمینی و بامشهر بهشهر، شهید سلیمانی نکا، سایت ۵۵۲ واحدی سورک، عالیواک و میارکلای ساری و بام چالوس را شامل میشود و با هدف تأمین همزمان زیرساختهای آب و فاضلاب این پروژههای مسکونی در دست اجرا است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با تأکید بر ضرورت تکمیل بهموقع زیرساختها، گفت: تخصیص بهنگام اعتبارات برای پرداخت مطالبات پیمانکاران از مهمترین چالشهای طرحهای در دست اجرا به شمار میرود و تأمین منابع مالی مورد نیاز، روند اجرای پروژهها را تسریع خواهد کرد.
برارزاده همچنین از توافق برای پیگیری تخصیص اعتبارات پروژههای فعال با هماهنگی ادارهکل راه و شهرسازی و صندوق ملی مسکن خبر داد و افزود: اصلاح تعداد واحدهای مسکونی تکلیفی استان که مبنای تخصیص و توزیع اعتبارات از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی زمین و مسکن است، از ضرورتهای اجرای هرچه بهتر این طرحها محسوب میشود.
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