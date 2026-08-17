زمین ساخت ۷۸۰۰ مسکن ملی در مازندران تامین شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه دوشنبه در شورای مسکن با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در مازندران اظهار کرد: زمین مورد نیاز برای ساخت واحدهای مسکونی حدود ۷ هزار و ۸۰۰ خانوار تاکنون آماده تخصیص شده است.
استاندار مازندران افزود: در مجموع پروژههای نهضت ملی مسکن استان، سال گذشته حدود یکهزار و ۲۰۰ واحد مسکونی تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شد.
وی با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای سال جاری گفت: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، انتظار میرود یکهزار و ۱۰۰ واحد مسکونی دیگر نیز امسال به مرحله تکمیل و بهرهبرداری برسد.
رستمی با تأکید بر ضرورت تداوم عملیات اجرایی پروژههای نهضت ملی مسکن در مازندران تصریح کرد: هدفگذاری استان این است که سایر واحدهای باقیمانده نیز تا پایان فعالیت دولت چهاردهم تکمیل و در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
وی تأمین مسکن مورد نیاز خانوارها را از اولویتهای مهم استان دانست و خاطرنشان کرد: تکمیل پروژههای نهضت ملی مسکن میتواند بخشی از نیاز مسکن خانوارهای مازندران را پاسخ دهد.
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