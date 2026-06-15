اجرای عملیات آبرسانی به سایت ۷۳ هکتاری «نهضت ملی مسکن» در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال علمدار اظهار کرد: عملیات اجرایی شبکه توزیع آب در سایت نهضت ملی مسکن شحنه از ابتدای خردادماه سال جاری آغاز شده و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، پیش‌بینی می‌شود این پروژه ظرف مدت ۸ ماه به بهره‌برداری کامل برسد.

وی در خصوص منابع مالی این طرح تصریح کرد: اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال برای اجرای این پروژه تخصیص یافته است که از محل بودجه‌های عمرانی شرکت آبفا تأمین و صرف توسعه زیرساخت‌های آبرسانی در این سایت مسکونی خواهد شد.

علمدار در تشریح مشخصات فنی و حجم عملیات اجرایی این پروژه اظهار داشت: در قالب این طرح، ۱۹ کیلومتر شبکه توزیع آب با استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن در اقطار ۹۰ تا ۴۰۰ میلی‌متر اجرا می‌شود.

وی گفت: همچنین علاوه بر اجرای شبکه توزیع، احداث ۷۵ باب حوضچه و نصب ۳۲ دستگاه شیر آتش‌نشانی برای ارتقای ایمنی و دسترسی در این سایت در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد در پایان با تأکید بر اهتمام این مجموعه برای تکمیل خدمات زیربنایی پروژه‌های مسکن ملی خاطرنشان کرد: توسعه همزمان زیرساخت‌های آب و فاضلاب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن، از اولویت‌های اصلی شرکت آبفاست و تمام تلاش خود را به کار بسته‌ایم تا همزمان با تحویل واحدها، خدمات زیربنایی لازم نیز در اختیار متقاضیان قرار گیرد.