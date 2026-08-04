به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند با اشاره به گستردگی عملیات اربعین اظهار داشت: از آغاز این مأموریت تاکنون، کارکنان، امدادگران، نجاتگران، پزشکان، پرستاران و داوطلبان جمعیت هلالاحمر با استقرار در مراکز درمانی، درمانگاهها و پایگاههای امدادی، ۴ میلیون و ۹۴۵ هزار خدمت درمانی، امدادی، دارویی و بهداشتی را به زائران حسینی در عراق ارائه کردهاند.
وی افزود: در این مدت، ۱۵۵ بیمار و مصدوم که نیازمند دریافت خدمات درمانی تخصصیتر بودند، از طریق اعزام زمینی به کشور منتقل شدند تا روند درمان آنان در مراکز درمانی ایران ادامه یابد.
رئیس جمعیت هلالاحمر همچنین با اشاره به اقدامات نظارتی انجامشده در مسیرهای تردد زائران گفت: تاکنون بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ مأموریت نظارت دارویی، بهداشتی و سلامت در مواکب و مراکز خدمترسانی انجام شده است. این نظارتها با هدف حفظ سلامت زائران، ارتقای کیفیت خدمات، پیشگیری از بروز بیماریها و اطمینان از رعایت کامل ضوابط بهداشتی صورت گرفته است.
کولیوند درباره وضعیت بیماران بستری نیز تصریح کرد: از ابتدای عملیات اربعین تاکنون یکهزار و ۸۱ نفر در بیمارستانهای هلالاحمر و مراکز درمانی طرف قرارداد بستری شدهاند که خوشبختانه بخش عمده آنان پس از دریافت خدمات درمانی، با بهبود وضعیت عمومی ترخیص شدهاند. در حال حاضر ۸۰ نفر همچنان تحت مراقبت و درمان قرار دارند و وضعیت عمومی آنان نیز رضایتبخش و رو به بهبود است.
وی با قدردانی از تلاش شبانهروزی امدادگران، پزشکان، پرستاران، داوطلبان و سایر نیروهای عملیاتی هلالاحمر تأکید کرد: خدمترسانی به زائران تا بازگشت آخرین زائر از عراق ادامه خواهد داشت و هیچیک از مراکز درمانی و امدادی هلالاحمر تا پایان مأموریت از ارائه خدمات بازنخواهند ایستاد.
رئیس جمعیت هلالاحمر در پایان با توصیه به زائران اربعین گفت: با توجه به گرمای هوا، زائران باید با مصرف کافی آب و مایعات، استراحت در زمانهای مناسب، استفاده از وسایل محافظ در برابر نور خورشید و پرهیز از تردد غیرضروری در ساعات اوج گرما، از بروز گرمازدگی پیشگیری کنند. همچنین از جوانان درخواست میکنم همانند همیشه با روحیه ایثار و همدلی، یاریگر سالمندان، کودکان و افراد کمتوان باشند تا همه زائران بتوانند این سفر معنوی را با سلامت و آرامش به پایان برسانند.
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