به گزارش خبرگزاری مهر، کولیوند، پنجشنبه، ۸ مرداد، در جریان بازدید از مرز مهران با تقدیر از استاندار ایلام و مجموعه دستگاه‌های اجرایی استان اظهار کرد: هر سال نسبت به سال گذشته شاهد ارتقای خدمات، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش رضایتمندی زائران هستیم و برنامه‌ریزی دقیق و امکانات رفاهی مناسب، مهران را به یکی از آماده‌ترین مرزهای کشور برای خدمت‌رسانی به زائران تبدیل کرده است.

وی افزود: جمعیت هلال‌احمر علاوه بر امداد و نجات در مسیرهای منتهی به مرزهای غربی، در حوزه آموزش، اسکان اضطراری، پیشگیری از گرمازدگی، آموزش بهداشت فردی و اجتماعی، مراقبت از بیماران خاص و انتقال افراد کم‌توان نیز خدمات گسترده‌ای ارائه می‌دهد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به حضور گسترده نیروهای امدادی در داخل عراق گفت: حدود هشت هزار و ۵۰۰ نفر از امدادگران، پزشکان و نیروهای تخصصی هلال‌احمر در عراق مستقر هستند و از نقطه صفر مرزی تا نجف، کربلا، کاظمین و مسیر سامرا در درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها و پایگاه‌های امدادی به زائران خدمات درمانی و امدادی ارائه می‌کنند.

کولیوند ادامه داد: چهار بیمارستان در مسیر نجف تا کربلا، کلینیک‌های تخصصی در مسیر پیاده‌روی، گروه‌های «طبیب‌الدوار» و همچنین حضور پزشکان ایرانی در بیمارستان‌های عراق، بخشی از خدمات درمانی هلال‌احمر به زائران اربعین است.

وی با بیان اینکه نظارت بر بهداشت محیط نیز به‌صورت مشترک با متخصصان عراقی انجام می‌شود، گفت: بر نحوه پخت و توزیع غذا، کیفیت آب آشامیدنی و مدیریت بیماری‌های واگیر در موکب‌ها نظارت مستمر داریم تا سلامت زائران حفظ شود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین از انتقال مصدومان نیازمند ادامه درمان به داخل کشور خبر داد و افزود: این اقدام علاوه بر کاهش نگرانی خانواده‌ها، موجب حفظ ظرفیت بیمارستان‌های عراق و ارائه خدمات درمانی با کیفیت بالاتر در ایران می‌شود.

کولیوند با اشاره به تجهیز دو فروند هواپیمای بیمارستانی، آمادگی بالگردهای امدادی، استقرار حدود ۲۰۰ دستگاه آمبولانس، اتوبوس‌آمبولانس و خودروهای نجات در عراق، تأکید کرد: دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز نیز به میزان کافی تأمین شده و سامانه‌های هوشمند پزشکی از راه دور برای ارائه خدمات به زائران فعال هستند.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار زائر از کشور راهی عراق شده‌اند، خاطرنشان کرد: بیش از ۷۰ درصد زائران از مرز مهران تردد می‌کنند و روان بودن تردد و رضایتمندی زائران، نتیجه برنامه‌ریزی دقیق و تلاش شبانه‌روزی مسئولان استان ایلام و همه دستگاه‌های خدمت‌رسان است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر در پایان ضمن قدردانی از نیروهای امدادی، خیران، جوانان و تمامی عوامل خدمت‌رسان، ابراز امیدواری کرد که زائران اربعین حسینی با سلامت کامل عازم عتبات عالیات شده و به سلامت به آغوش خانواده‌های خود برگردند.