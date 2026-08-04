خبرگزاری مهر - گروه استان ها: استان ایلام این روزها در اوج میزبانی از زائران اربعین حسینی قرار دارد و مرز بین‌المللی مهران با ثبت بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تردد از ابتدای ماه صفر تاکنون، همچنان به عنوان پرترددترین گذرگاه زمینی کشور شناخته می‌شود و با وجود گرمای طاقت‌فرسا، موج بازگشت زائران با شتابی بی‌نظیر در حال انجام است و دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی با تمام توان پای کار آمده‌اند تا سفری ایمن و همراه با آرامش را برای عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) رقم بزنند.

در این میان، استقرار ۱۵۰ غرفه صنایع دستی در مسیر بازگشت زائران، فرصتی برای معرفی توانمندی‌های ۳۰ هزار صنعتگر ایلامی در ۳۳ رشته تخصصی فراهم کرده است و این غرفه‌ها، علاوه بر رونق اقتصادی، جلوهای از فرهنگ و هنر مردمان این دیار را به زائران نشان می‌دهند؛ از سوی دیگر، خدمات گسترده مواکب، پایگاه‌های امدادی و ناوگان حمل‌ونقل عمومی با استقرار بیش از ۹۰۰ دستگاه اتوبوس، نشان از هماهنگی بی‌نظیر دستگاه‌های اجرایی برای میزبانی شایسته از زائران دارد و با وجود شرایط جوی گرم و شرجی، تمامی تمهیدات برای تأمین آب خنک، خدمات درمانی و اسکان زائران اندیشیده شده است‌.

گزارش پیش رو، روایتی است از این روزهای پر شور و تلاش‌های بی‌وقفه خادمان و عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) در دیار ایلام که این روزها یکپارچه، میزبان عاشقان حسینی است و با عشق و ارادت، حماسه‌ای ماندگار را در تاریخ ثبت می‌کند و با وجود تداوم جنگ و فشارهای دشمنان، حضور میلیونی زائران در مرز مهران، پیامی روشن از اقتدار و مقاومت ملت ایران به جهانیان مخابره کرده است.

استقرار ۶۰۰ دستگاه اتوبوس در پایانه برکت؛ انتقال ۲۴۰ هزار زائر از ابتدای ماه سفر

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌ریزی منسجم این سازمان برای انتقال زائران اربعین به سراسر کشور، اظهار داشت: در پایانه برکت بیش از ۶۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابجایی مسافران مستقر هستند و بیش از ۶۰۰ دستگاه دیگر نیز در راه هستند و در ساعات آینده به پایانه برکت وارد می‌شوند و خوشبختانه از بابت تأمین اتوبوس هیچ مشکلی وجود ندارد.

حیدر دشتی پور با بیان اینکه از ساعت صفر بامداد امروز تاکنون، بیش از ۳۰۰ دستگاه اتوبوس، حدود ۸ هزار و ۵۰۰ نفر از مسافران عزیز را به نقاط مختلف کشور منتقل کرده‌اند، افزود: از ابتدای ماه سفر تاکنون، حدود ۸ هزار دستگاه اتوبوس در قالب ۲۴۰ هزار مسافر به سراسر کشور منتقل شده‌اند و استان‌های تهران، اصفهان، تبریز و قم بیشترین تقاضا را داشته‌اند.

مدیرکل راهداری استان ایلام با تأکید بر اینکه تا پایان اربعین، چنانچه مسافرانی وجود داشته باشند، آمادگی کامل برای ارائه خدمات وجود دارد، تصریح کرد: با توجه به تعداد اتوبوس‌های مستقر و در راه، از این به بعد هیچ گونه مشکلی در زمینه جابجایی زائران وجود نخواهد داشت و تمامی تمهیدات برای انتقال روان و سریع زائران به شهرهای خود اندیشیده شده است‌.

دشتی‌پور در پایان با قدردانی از همکاری زائران و رانندگان، خاطرنشان کرد: با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و خدماتی، تلاش می‌شود تا زائران با خیالی آسوده و در فضایی ایمن، به استان‌های خود بازگردند و امیدواریم با این تمهیدات، شاهد سفری روان و همراه با آرامش برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشیم.

نیاز خونی زائران اربعین با راه‌اندازی پویش «خون‌بهای عشق» تأمین شد

مدیرکل سازمان انتقال خون استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استقرار پایگاه‌های خونگیری در مرز مهران، اظهار داشت: خوشبختانه تمامی نیازهای خونی که پیش‌بینی شده بود، با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری همکاران، پوشش داده شده است و با وجود افزایش تصادفات و تعداد زائران نسبت به سال‌های گذشته، نیاز به خون با راه‌اندازی پویش «خون‌بهای عشق» در معاونت اجتماعی اداره کل و استقرار پایگاه‌های خونگیری، به طور کامل تأمین شده است.

صیاد بسطامی نژاد با بیان اینکه یک پایگاه خونگیری در کارخانه سیمان و همچنین یک پایگاه ثابت در زمینی به مساحت ۷۰۰ متر مربع که توسط استاندار و فرماندار مهران در اختیار اداره کل قرار داده شده است، راه‌اندازی شده است، افزود: این پایگاه‌ها علاوه بر ارائه خدمات خون‌گیری، محل اسکان و استراحت برای اهداکنندگان و پرسنل انتقال خون از سراسر کشور خواهند بود و با همکاری اداره کل راه و شهرسازی، این طرح به یک پروژه ملی تبدیل خواهد شد.

مدیرکل سازمان انتقال خون استان ایلام با اشاره به اینکه از حدود دو هفته پیش که پیک مصرف خون در ایام اربعین آغاز شده است، تمامی نیازها از قبل پیش‌بینی شده بود، تصریح کرد: با وجود افزایش جمعیت زائران، خوشبختانه هیچ گونه کمبودی در زمینه تأمین خون وجود نداشته است و این موفقیت، مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران و مشارکت اهداکنندگان خون است.

بسطامی‌نژاد در پایان با قدردانی از حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در کنار اداره کل انتقال خون در این ایام، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم این همکاری‌ها و مشارکت زائران عزیز، شاهد افزایش میزان اهدا خون در استان و کشور باشیم و این اقدامات، گامی مؤثر در جهت تأمین سلامت زائران اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین باشد.

تداوم هوای گرم تا اواسط هفته

کارشناس هواشناسی استان ایلام با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، اظهار داشت: توده هوای گرم حداقل تا اواسط هفته آینده در سطح استان تداوم خواهد داشت و در این مدت، نوسانات دمایی محسوس نیست و دمای بیشینه در مناطق گرمسیری استان در محدوده ۵۰ درجه و در مناطق سردسیری و شمالی استان در محدوده ۴۰ درجه خواهد بود.

ساسان رستمی با بیان اینکه با توجه به انتقال رطوبت، شرایط شرجی در استان حاکم است و طی امروز و فردا، رشد ابرهای همرفتی و احتمال رگبارهای تابستانی در برخی نقاط استان، به ویژه ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود، افزود: وزش باد تا ۵ روز آینده گاهی نسبتاً شدید است و در نواحی غربی استان شدت بیشتری دارد و از زائران خواست که با توجه به گرمای شدید و شرایط جوی، تمهیدات لازم را برای حفظ سلامت خود در نظر داشته باشند.

۱۱۱ موکب سپاه در سطح استان به زائران اربعین خدمت‌رسانی می‌کنند

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور پررنگ و اثرگذار سپاه در مرز بین‌المللی مهران، اظهار داشت که ۱۱۱ موکب در سطح استان با همکاری همه دستگاه‌ها ایجاد شده است و این مواکب در حوزه‌های بهداشت، درمان، اسکان، تغذیه، امنیت، اطلاعات و حمل‌ونقل به زائران اربعین حسینی خدمت‌رسانی می‌کنند.

سردار صادق حسینی با بیان اینکه یکی از موکب‌های سپاه با عنوان «سردار سلیمانی» برای مشارکت نوجوانان در خدمت به زائران حسینی در مهران ایجاد شده است، افزود: این موکب با استقبال خوبی از سوی نوجوانان مواجه شده است و همچنین غرفه‌های مادر و کودک نیز برای کودکان در مرز مهران راه‌اندازی شده است.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام با اشاره به استقرار درمانگاه ۲۰ تختخوابی سپاه در مرز مهران، تصریح کرد: این درمانگاه با ۶۰ تا ۷۰ پرستار و ۱۲ پزشک، به صورت شبانه‌روزی به زائران خدمات درمانی ارائه می‌دهد و روزانه بیش از ۱۰۰ نفر مراجعه کننده دارد و خدمات سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان در مرز مهران تا بازگشت کامل زائران ادامه خواهد داشت.

تردد در محورهای منتهی به مهران روان است

رئیس پلیس راه استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای منتهی به مرز مهران، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، اظهار داشت: تردد در این محورها به صورت روان در جریان است و با اعمال محدودیت برای تردد خودروهای سنگین و مدیریت لحظه‌ای مسیرها، شرایط برای عبور ایمن زائران فراهم شده است.

سرهنگ ایرج مظفری با بیان اینکه تردد تمامی تریلرها، کامیون‌ها و کامیونت‌ها در محورهای ایلام-مهران و ایلام-حمیل تا ساعت ۷ صبح روز جمعه ممنوع است، افزود که از زائران و رانندگان خواسته شده با برنامه‌ریزی مناسب، بازگشت خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و رانندگان نیز با استراحت کافی و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را برای خود و همراهانشان رقم بزنند.

ثبت ۱۱۰ هزار ورودی زائر از مرز مهران از بامداد امروز

معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ادامه موج بازگشت زائران از عتبات عالیات، اظهار داشت: از ساعت صفر بامداد امروز تاکنون، بیش از ۱۱۰ هزار نفر از پایانه مرزی مهران وارد کشور شده‌اند و با احتساب این تعداد، مجموع تردد زائران از ابتدای ماه سفر تاکنون از مرز ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر عبور کرده است و این آمار، بیانگر تداوم موج گسترده بازگشت زائران از عتبات عالیات است.

تاج الدین صالحیان با بیان اینکه همزمان با افزایش حجم ورود زائران، تمهیدات حمل‌ونقل نیز با هدف تسهیل بازگشت آنان تقویت شده است، افزود: در حال حاضر بیش از ۹۰۰ دستگاه اتوبوس در پایانه شهید رئیسی و پایانه برکت مستقر هستند و از بامداد امروز تاکنون بیش از ۷۰۰ دستگاه اتوبوس، حدود ۲۱ هزار زائر را به استان‌های مختلف کشور منتقل کرده‌اند و خوشبختانه مشکلی برای جابجایی مسافران وجود ندارد.

همان‌گونه که اربعین حسینی با عشق و ارادت زائران به سیدالشهدا (ع) پیوندی ناگسستنی دارد، استان ایلام نیز با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خدماتی، فرهنگی و حمل‌ونقلی، میزبانی کم‌نظیر از عاشقان حسینی را رقم زده است؛ این حضور گسترده و خدمت‌رسانی بی‌وقفه، بار دیگر ثابت کرد که عشق به اباعبدالله الحسین (ع) و فرهنگ ایثار، مرزها را درمی‌نوردد و همبستگی ملی را در اوج خود به نمایش می‌گذارد و امید که این میزبانی شایسته، خاطره‌ای ماندگار در دل زائران بر جای گذارد و راه روشن اربعین، همچنان پرراهرو و پربرکت بماند.