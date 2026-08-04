اربعین حسینی درس آزادگی و وفاداری ملت ایران به ولایت است

حجت‌الاسلام حسین یوسف‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه جایگاه اربعین در کتب آسمانی از جمله تورات، انجیل و قرآن با ویژگی‌های خاصی ذکر شده است،گفت: تنها امامی که برای آن زیارت اربعین صادر شده، سیدالشهدا(ع) است که با هدف احیای امر به معروف و نهی از منکر، خون خود را در راه خدا نثار کرد تا بندگان را از حیرت و ضلالت نجات دهد.

رئیس اداره اوقاف شهرستان شفت با اشاره به اینکه در زیارت‌نامه عاشورا، نخست به کسانی لعن می‌فرستیم که امام خود را تنها گذاشتند، افزود: خداوند سبحان توفیق ویژه‌ای به ملت ایران عطا کرد تا برخلاف گذشتگان، امام خود را تنها نگذارند و حتی پس از شهادت رهبرشان، مصمم‌تر از گذشته در میدان ایستادگی کنند و در مقابل یزیدیان زمان قد علم کنند.

وی با بیان اینکه هر کس به سیدالشهدا(ع) اقتدا کند، آزادگی را می‌آموزد، ادامه داد: در مکتب کربلا جان عزیز است، اما حفظ اسلام عزیزتر است؛ همان‌طور که در واقعه کربلا شاهد بودیم جان امام حسین(ع) و فرزندانش در خطر بود، اما ماندگاری دین به شهادت و رشادت ایشان بستگی داشت تا اسلام زنده بماند.

حجت‌الاسلام یوسف زاده با اشاره به پیامدهای فراموشی فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، گفت: نتیجه فراموشی این فریضه الهی، هتاکی به مظلومان است؛ لذا امروز ملت ایران مبعوث شده است تا از نظام و جمهوری اسلامی دفاع کند و همان‌طور که انبیاء برای نجات مردم از چاه جهل و ضلالت قیام کردند، این ملت نیز پرچمدار حق‌طلبی است.

وی با بیان اینکه ایستادگی ملت ایران در برابر هجمه‌های دشمنان، نشان‌دهنده عمق پیوند آنان با سیره سیدالشهدا(ع) است، تصریح کرد:این پایداری، تضمین‌کننده بقای اسلام ناب محمدی در عصر حاضر و زمینه‌ساز تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی در سطح جهان خواهد بود.