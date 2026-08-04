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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۰

مشارکت ۲۲ میلیون زائر در مراسم اربعین

مشارکت ۲۲ میلیون زائر در مراسم اربعین

استاندار کربلا امروز سه‌شنبه اعلام کرد که ۲۲ میلیون زائر در مراسم اربعین سالار شهیدان شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، نصیف الخطابی، استاندار کربلا امروز سه‌شنبه اعلام کرد که ۲۲ میلیون زائر در مراسم اربعین امام حسین (علیه السلام) شرکت کردند و خاطرنشان کرد که این موفقیت به دلیل حمایت و کمک نخست وزیر علی فالح الزبیدی و مشارکت او در تدوین برنامه‌ها بوده است.

الخطابی در یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور خبرنگار خبرگزاری عراق (واع) گفت: ۲۲ میلیون زائر اربعین امام حسین (علیه السلام) را گرامی داشتند از جمله ۵ میلیون زائر عرب و خارجی.

الخطابی افزود: طرح‌های امنیتی و خدماتی برای زیارت اربعین موفقیت بزرگی بود و خاطرنشان کرد: این موفقیت با حمایت و پشتیبانی نخست وزیر علی فالح الزبیدی و مشارکت او در تدوین طرح‌ها حاصل شد.

الخطابی ادامه داد: نیروهای امنیتی نقش حیاتی در تأمین امنیت زیارت و زائران ایفا کردند و سهم آنها در موفقیت این طرح بسیار مهم بود. وی تأکید کرد که هماهنگی سطح بالایی بین رهبران امنیتی و اطلاعاتی و عتبات مقدس برای تضمین موفقیت زیارت وجود داشت، علاوه بر نقش مهم وزارتخانه‌های مربوطه و پشتیبان در موفقیت طرح‌های خدماتی.

الخطابی توضیح داد که تمام طرح‌ها حول یک هدف می‌چرخیدند: حفاظت از زیارت و زائران.

کد مطلب 6908433

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