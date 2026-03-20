علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: به‌منظور مدیریت بار ترافیکی و تسهیل در عبور و مرور، مسیر شمال به جنوب محور کندوان و همچنین آزادراه تهران–شمال به‌صورت موقت مسدود می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر تردد در مسیرهای جنوب به شمال محورهای کندوان و هراز با ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین همراه است و حجم بالای خودروها باعث کندی حرکت در این محورها شده است.

صادقی با بیان اینکه وضعیت تردد در محور سوادکوه عادی و روان است، ادامه داد: رانندگان می‌توانند از این محور به‌عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران همچنین به شرایط جوی اشاره کرد و گفت: در ارتفاعات محور کندوان بارش برف گزارش شده و سطح جاده‌ها لغزنده است، بنابراین رانندگان باید با رعایت نکات ایمنی، به‌ویژه به‌همراه داشتن تجهیزات زمستانی، در این مسیر تردد کنند.

وی در پایان از رانندگان خواست پیش از سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کرده و ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از سفرهای غیرضروری در شرایط جوی ناپایدار خودداری کنند.