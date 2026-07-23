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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۰

ترافیک سنگین در محورهای منتهی به مازندران

ترافیک سنگین در محورهای منتهی به مازندران

ساری- سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین در محورهای کندوان، آزادراه تهران-شمال و هراز خبر داد.

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران-شمال نیمه‌سنگین تا سنگین است.

وی افزود: همچنین در محور هراز نیز تردد خودروها در مسیر جنوب به شمال به صورت نیمه‌سنگین جریان دارد و رانندگان باید با صبر و حوصله و رعایت قوانین رانندگی در این محورها تردد کنند.

صادقی با اشاره به شرایط جوی استان تصریح کرد: هم‌اکنون در برخی از محورهای مازندران بارش پراکنده باران گزارش شده است که ضرورت توجه بیشتر رانندگان به رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی را دوچندان می‌کند.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران یادآور شد: محدودیت‌های ترافیکی از ظهر روز چهارشنبه در محورهای مواصلاتی استان آغاز شده و طبق برنامه تا صبح روز شنبه ادامه خواهد داشت تا ضمن مدیریت حجم سفرها، ایمنی تردد در جاده‌ها حفظ شود.

کد مطلب 6896680

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