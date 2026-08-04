https://mehrnews.com/x3cKkx ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۵ کد مطلب 6908437 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۵ راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در سلماس برگزار شد ارومیه - سلماسیها به یاد اربعین حسینی در قالب جاماندگان اربعین در خیابان عصر سهشنبه راهپیمایی کردند. دریافت 19 MB کد مطلب 6908437 کپی شد مطالب مرتبط دلدادگان اربعین حسینی در قم ندای لبیک یا حسین(ع) سر دادند مراسم جاماندگان اربعین در بندرعباس تجدید میثاق امت با رهبر انقلاب در اجتماع جاماندگان اربعین مشهد برچسبها شهرستان سلماس اربعین 1405 راهپیمایی جاماندگان
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