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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۵

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در سلماس برگزار شد

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در سلماس برگزار شد

ارومیه - سلماسی‌ها به یاد اربعین حسینی در قالب جاماندگان اربعین در خیابان عصر سه‌شنبه راهپیمایی کردند.

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کد مطلب 6908437

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