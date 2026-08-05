به گزارش خبرگزاری مهر، منابع خبری بامداد چهارشنبه از وقوع انفجار و برخاستن ستونهای دود از منطقه صنعتی جبلعلی در جنوب دبی خبر دادند.
بر اساس این گزارش، تاکنون علت این حادثه بهصورت رسمی اعلام نشده است. در حالی که برخی رسانهها از شنیده شدن چند صدای انفجار در بندر جبلعلی خبر دادهاند، برخی دیگر تنها به مشاهده ستونهای دود در این منطقه اشاره کردهاند.
شبکه اخبار عراق نیز مدعی حمله موشکی به این منطقه شده و اعلام کرده است که این موشکها از یمن شلیک شدهاند.
این در حالی است که رسانههای اماراتی تاکنون گزارشی درباره این حادثه منتشر نکردهاند اما به شنیدهشدن صدای حداقل ۷ انفجار در عرض ۲۰ دقیقه اذعان داشتهاند.
رسانههای عربی اعلام کردند: مقامات اماراتی ۲ نفر را بهدلیل فیلمبرداری از آتشسوزیها دستگیر کردند.
همزمان، رسانههای یمنی پیشتر از شنیده شدن صدای چند انفجار در شهر صنعا، پایتخت یمن، خبر داده بودند. برخی منابع علت این صداها را حمله هوایی و برخی دیگر آن را ناشی از شلیک موشک از خاک یمن عنوان کردهاند.
«تصاویر حرارتی ناسا» اعلام کرد که آتشسوزی در انبار مجاور بندر جبل علی رخ داده است. این انبار در منطقهای قرار دارد که برای ذخیرهسازی و انتقال سوخت استفاده میشود.
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