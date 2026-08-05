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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

ثبات قیمت نفت در بازار جهانی

ثبات قیمت نفت در بازار جهانی

قیمت نفت پس از کاهش در دو روز معامله گذشته، در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی ثابت ماند، چرا که سرمایه‌گذاران منتظر آخرین وضعیت عبور و مرور در تنگه هرمز بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت آتی نفت خام برنت با ۲۶ سنت یا حدود ۰.۳۳ درصد افزایش، به ۷۹ دلار و ۶۲ سنت در هر بشکه رسید. قیمت آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۰.۱۶ درصد یا ۱۲ سنت افزایش، به ۷۵ دلار و ۹۰ سنت در هر بشکه رسید.

این در حالی است که با اعلام خبر از سوی قطر مبنی بر اینکه میانجیگران در تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ پیشرفت‌هایی داشته‌اند؛ بازارهای جهانی کاهش قیمت نفت را شاهد بودند و نفت برنت روز سه‌شنبه برای اولین بار از ۱۳ ژوئیه تا کنون، به زیر ۸۰ دلار در هر بشکه بسته رسید.

پیش از آغاز تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران، حدود ۲۰ درصد از نفت و گاز طبیعی مایع جهان از مسیر تنگه هرمز ترانزیت می‌شد و توقف این جریان پس از آغاز این حمله غیرقانونی باعث شد در ماه مارس، قیمت‌ها ۵۰ درصد افزایش یابند.

کد مطلب 6908712
طیبه بیات

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