متن کامل توافق مکه؛ اردوغان و مقامات سعودی چه گفتند؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفت: توافقنامه دفاع مشترک مکه، عمق روابط برادرانه و استراتژیک با ترکیه و پاکستان را نشان می دهد. هدف توافق مکه، حمایت از یک محیط منطقهای امنتر است که به نفع مردم سه کشور باشد.
خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی نیز گفت: توافقنامه دفاعی مشترک مکه بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه چارچوبی برای همکاری دفاعی بلندمدت ایجاد میکند. توافقنامه دفاعی مشترک بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، بازدارندگی، هماهنگی و یکپارچگی را افزایش میدهد.
وی افزود: توافقنامه دفاعی مشترک بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه از امنیت و ثبات منطقه و جهان حمایت میکند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز گفت: توافقنامه دفاعی مشترک با پاکستان و عربستان سعودی، همکاریهای امنیتی و دفاعی و توسعه صنایع دفاعی را تقویت میکند. این توافقنامه دفاعی مشترک هیچ کشوری را هدف قرار نمیدهد و پذیرای مشارکت کشورهایی است که هدفشان دستیابی به ثبات در منطقه ماست.
وی افزود: ترکیه قاطعانه به رویکرد خود مبنی بر حل و فصل مناقشات و بحرانها از طریق گفتگو و دیپلماسی مبتنی بر احترام به قوانین بینالمللی ادامه خواهد داد.
از سوی دیگر رئیس ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه گفت: توافق مکه هیچ کشوری را هدف قرار نمیدهد، اما به تقویت امنیت و بازدارندگی جمعی کمک خواهد کرد.
جزئیات توافق امنیتی سهجانبه مکه منتشر شد؛ توافق عربستان، پاکستان و ترکیه
۱. توافق مکه همکاریای متمرکز بر دفاع است که هیچ کشور خاصی را هدف قرار نمیدهد و هدف آن تقویت تعهدات برای حفظ صلح، ثبات و رفاه منطقهای و جهانی بر اساس تقسیم بار مسئولیت و درک مشترک از امنیت است.
۲. هدف این توافقنامه تقویت بازدارندگی جمعی در برابر هرگونه اقدام تجاوزکارانه است و تصریح میکند که هرگونه حمله مسلحانه علیه هر یک از سه کشور، حملهای علیه همه آنها تلقی خواهد شد.
۳. توافق مکه نتیجه ملموس تلاشهای دیپلماتیک بلندمدت است که مطابق با اصل مالکیت منطقهای برای ایجاد زمینه مشترک برای مقابله با تهدیدات امنیتی فزاینده منطقهای و بینالمللی انجام شده است.
۴. توافق مکه، که به معنای قطع هیچگونه اتحاد یا توافقی نیست، با تکمیل روابط اتحاد موجود، امنیت منطقهای را تقویت میکند و زمینهای برای همکاری با مشارکت سایر کشورهای منطقه ایجاد میکند.
۵. عضویت ترکیه در ناتو و مشارکتهای منطقهای جایگزین یکدیگر نیستند، بلکه ساختارهایی مکمل هستند که امکان تقسیم بار امنیتی را فراهم میکنند.
۶. این توافق یک جبهه نظامی تهاجمی، تلاش برای مهار یا طرحی برای حمله نیست؛ بلکه گامی است در راستای ایجاد منطقهای عاری از ترور با هدف تضمین ثبات منطقهای.
۷. توافق مکه هیچ کشوری را هدف قرار نمیدهد و کانالهای موجود گفتوگو را نمیبندد.
۸. این توافقنامه صرفاً ماهیت دفاعی دارد و علاوه بر تعهد سه کشور امضاکننده به حمایت از دفاع یکدیگر، بر افزایش همکاری و قابلیت همکاری در صنعت دفاعی نیز تأکید میکند.
فعال رسانه ای یمنی: ائتلاف بندی مشکل عربستان را حل نخواهد کرد
عباس الضالعی، فعال رسانه ای یمن در مورد ائتلافسازیهای اخیر عربستان نوشت: عربستان در روزهای گذشته از ائتلاف ۱۴ کشور رونمایی کرد که او را در مقابل حملات صنعا(در دریای سرخ) حفظ کند و الآن هم در تلاش است تا ائتلاف با ترکیه و پاکستان را اعلام کند(اعلام شد).
وی افزود: دولتی که نسبت به حمایت از خودش عاجز است، چرا در امور دیگران دخالت میکند!؟ بهتر است آرام در یک گوشه بنشیند و ساکت باشد. این ائتلافها به کمک سعودی نخواهد آمد و بهترین راه برای آن، عمل به شروط صنعا و عدم دخالت در امور یمن است.
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