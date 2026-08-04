صعودی شدن قیمت نفت پس از افت ۷ درصدی در روز گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت نفت در معاملات روز سهشنبه بازارهای جهانی افزایش یافت و بخشی از افت شدید روز گذشته را جبران کرد. نگرانی معاملهگران نسبت به احتمال اختلال در عرضه نفت خاورمیانه در پی تحولات نظامی و افزایش نااطمینانیها درباره وضعیت منطقه، مهمترین عامل حمایت از قیمتها بود.
بهای معاملات آتی نفت برنت برای تحویل ماه آینده با ۱.۴ درصد افزایش به ۸۴ دلار و ۹۴ سنت در هر بشکه رسید. برنت در معاملات روز دوشنبه حدود ۷ درصد سقوط کرده و به پایینترین قیمت سه هفته اخیر رسیده بود.
نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز ۰.۹۵ درصد افزایش یافت و در سطح ۸۱ دلار و ۱۰ سنت معامله شد. این شاخص نیز در روز گذشته بیش از ۵ درصد افت کرده و به کمترین قیمت خود طی حدود یک هفته رسیده بود.
افت شدید قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه پس از آن رقم خورد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد حملات جدید علیه ایران را تا زمان ادامه مذاکرات درباره پایان جنگ و مسائل مرتبط با کنترل تنگه هرمز به تعویق خواهد انداخت.
تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان به شمار میرود و پیش از آغاز حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در اواخر فوریه، حدود ۲۰ درصد مصرف روزانه نفت جهان از این مسیر عبور میکرد.
تحلیلگران مؤسسه مالی ING در یادداشتی اعلام کردند که با وجود ادامه ابهام درباره تحولات منطقه، شدت افت قیمت نفت در معاملات دوشنبه بیش از حد انتظار بوده است.
بر اساس برآورد تحلیلگران بانک بارکلیز، صادرات خالص نفت خام و فرآوردههای نفتی از مسیر تنگه هرمز در هفته منتهی به ۳۱ ژوئیه به طور میانگین به ۴.۲ میلیون بشکه در روز رسید. این رقم در هفته قبل ۳.۲ میلیون بشکه در روز بود.
در همین حال، اطلاعات مربوط به حرکت کشتیها نشان میدهد تحولات امنیتی همچنان بر مسیرهای انتقال نفت اثر گذاشته است. روز دوشنبه گزارش شد که ۶ نفتکش بزرگ عربستان سعودی در دریای سرخ مسیر خود را تغییر داده و از طریق خلیج عدن به سمت جنوب آفریقا حرکت کردهاند. در مقابل، دو نفتکش حامل نفت عربستان از مسیر بابالمندب عبور کردند.
دادههای کشتیرانی همچنین از کاهش رفتوآمد کشتیها در تنگه هرمز میان ایران و عمان پس از گزارش حوادث مربوط به چند کشتی حکایت دارد.
کاهش صادرات نفت آمریکا
از سوی دیگر، آمارهای منتشرشده در روز دوشنبه نشان داد صادرات نفت خام آمریکا در ماه ژوئیه به ۳.۶۶ میلیون بشکه در روز رسیده که پایینترین میزان طی ۸ ماه گذشته محسوب میشود.
به نوشته رویترز، افزایش عرضه نفت خاورمیانه پس از آتشبس موقت در ماه ژوئن، موجب کاهش تقاضا برای نفت خام آمریکا شده و در نتیجه صادرات نفت این کشور در ماه گذشته کاهش یافته است.
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