کاهش ۵ درصدی قیمت نفت

به گزارش خبرنگار مهر، اعلام ازسر گرفتن گفتوگوها توسط رئیسجمهور آمریکا منجر به کاهش حدود ۵ درصدی قیمت نفت خام شد که در این میان، قیمت نفت برنت به ۸۳.۸۰ دلار در هر بشکه و نفت خام وست تگزاس اینترمدییت آمریکا نیز با حدود ۶ درصد افت به ۷۹.۸۰ دلار رسید.
پیش از این، قیمت نفت برنت در ماه ژوئیه با جهشی حدود ۲۵ درصدی مواجه شده بود؛ افزایشی که پس از ازسرگیری درگیریها میان آمریکا و ایران و نقض توافق موقت صلح رخ داد و موجب تشدید اختلال در عرضه از تنگه هرمز تا دریای سرخ شد.
افزایش تنشها در این منطقه، نگرانیها درباره امنیت حملونقل نفت خام و فرآوردههای نفتی را تقویت کرده و در طول ماه گذشته فشار صعودی بر قیمتها وارد کرده بود. این در حالی است که تولیدکنندگان بزرگ ائتلاف اوپکپلاس نیز با افزایش جزئی دیگر در سهمیه تولید خود موافقت کردهاند.
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