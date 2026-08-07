به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن ایام عزای اهلبیت عصمت و طهارت(ع)، مراسم سوگواری به مناسبت سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و شهادت کریم اهلبیت حضرت امام حسن مجتبی(ع) و امام هشتم شیعیان حضرت علی بن موسیالرضا(ع) برگزار خواهد شد.
این مراسم با هدف بزرگداشت مقام والای پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) و تجدید میثاق با سیره و آموزههای اهلبیت(ع)، با حضور مردم مؤمن و دوستداران خاندان عصمت و طهارت برگزار میشود.
برگزاری مراسم عزاداری با سخنرانی و مرثیهسرایی
بر اساس اعلام دفتر نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرمآباد، این آیینهای معنوی شامل برنامههای سخنرانی مذهبی، ذکر مصیبت و مرثیهسرایی توسط مداحان اهلبیت(ع) خواهد بود.
مراسم سوگواری از روز یکشنبه ۱۸ مردادماه، مصادف با ۲۵ صفر آغاز میشود و به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت.
این برنامه هر روز از ساعت ۱۸ عصر در حسینیه بیت امام جمعه خرمآباد برگزار خواهد شد و از عموم مردم، هیئتهای مذهبی و عاشقان اهلبیت(ع) برای حضور در این آیین معنوی دعوت به عمل آمده است.
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