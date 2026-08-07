تامین زمین ساخت مسکن ۷۸۰۰ خانوار مازندرانی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی عصر جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان اظهار کرد: اقدامات لازم برای تأمین زمین و اجرای پروژه‌های مسکونی در نقاط مختلف استان در حال انجام است و تاکنون زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن حدود ۷ هزار و ۸۰۰ خانوار آماده تخصیص شده است.

وی با بیان اینکه روند تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن در مازندران با جدیت دنبال می‌شود، افزود: بخشی از واحدهای در دست اجرا در سال گذشته به مرحله بهره‌برداری رسید و حدود یک‌هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی پس از تکمیل، به متقاضیان تحویل داده شد.

استاندار مازندران ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نیز یک‌هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی دیگر در قالب این طرح تکمیل و آماده واگذاری به متقاضیان شود.

یونسی رستمی با تأکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌های مسکن در استان تصریح کرد: هدف‌گذاری مجموعه مدیریت استان، تکمیل سایر واحدهای نهضت ملی مسکن تا پایان فعالیت دولت چهاردهم و تحویل آن‌ها به خانوارهای واجد شرایط است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح می‌تواند نقش مؤثری در تأمین بخشی از نیاز مسکن مردم استان داشته باشد و دستگاه‌های مرتبط موظف هستند با هماهنگی بیشتر، روند اجرای پروژه‌ها را تسریع کنند.