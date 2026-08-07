به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه جراره ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار به ویژه شهید محمود صارمی و تمامی خبرنگارانی که در مسیر آگاهی بخشی و دفاع از حقیقت جان خود را تقدیم کردند، روز خبرنگار را به فعالان عرصه خبر، رسانه و اطلاعرسانی تبریک گفت و اظهار کرد: تحولات اخیر نشان داد که در کنار توان دفاعی کشور قدرت روایت و اطلاعرسانی دقیق نیز یکی از ارکان حفظ امنیت ملی است. خبرنگاران در چنین شرایطی تنها انتقال دهنده خبر نیستند، بلکه با مقابله با شایعات، اخبار جعلی و عملیات روانی از آرامش جامعه و انسجام ملی صیانت میکنند.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر از خبرنگاران انتظار داریم در سختترین شرایط در میدان اطلاعرسانی حضور داشته باشند، باید متناسب با این مسئولیت نیز از آنان حمایت شود.
جراره، تصریح کرد: هنوز بخش قابل توجهی از فعالان رسانهای از امنیت شغلی کافی، قراردادهای پایدار، بیمه مناسب و حمایتهای حرفهای برخوردار نیستند و این موضوع نیازمند بازنگری جدی در قوانین و سیاستهای حمایتی است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با بیان اینکه تجربه بحرانهای اخیر ضرورت بازنگری در نظام حمایت از خبرنگاران را آشکار کرده است، گفت: باید سازوکارهای مشخصی برای حمایت از خبرنگارانی که در مأموریتهای پرخطر فعالیت میکنند، پیشبینی شود.
وی افزود: وضعیت بیمه، خدمات درمانی، حمایتهای حقوقی و حتی پشتیبانی از خانواده خبرنگارانی که در مأموریتهای بحرانی دچار آسیب میشوند، باید به طور شفاف در قوانین دیده شود.
جراره با اشاره به تغییر ماهیت جنگها در جهان امروز، ادامه داد: امروز بخش مهمی از نبردها در فضای رسانهای و شناختی شکل میگیرد، بنابراین آموزش خبرنگاران نباید محدود به شیوههای سنتی باشد.
وی تأکید کرد: لازم است دورههای تخصصی در حوزه خبرنگاری بحران، جنگ روایتها، امنیت سایبری و بهرهگیری از هوش مصنوعی به صورت مستمر برای فعالان رسانه برگزار شود.
نماینده مردم بندرعباس در مجلس با تأکید بر لزوم توجه ویژه به خبرنگاران استانها و رسانههای محلی، اظهار داشت: بسیاری از خبرنگاران در مناطق مختلف کشور با حداقل امکانات بیشترین مسئولیت را در اطلاعرسانی بحرانها برعهده دارند، اما از نظر آموزشهای تخصصی، تجهیزات حرفهای و حمایتهای رفاهی در شرایط مناسبی قرار ندارند.
وی خاطرنشان کرد: رفع این نابرابری باید در دستور کار دستگاههای مسئول قرار گیرد و به جای اقدامات مقطعی نظام جامع حمایت از خبرنگاران و اهالی رسانه با مشارکت دولت، مجلس، نهادهای صنفی و دانشگاهها تدوین شود.
جراره، افزود: این نظام باید امنیت شغلی، بیمه، آموزشهای نوین، حمایتهای حقوقی، ارتقای مهارتهای حرفهای و تأمین تجهیزات مورد نیاز خبرنگاران در شرایط بحران را به صورت یکپارچه دنبال کند.
وی گفت: سرمایهگذاری بر آموزش و حمایت از خبرنگاران، هزینه نیست بلکه سرمایهگذاری برای امنیت ملی، افزایش اعتماد عمومی و ارتقای تابآوری کشور در برابر جنگهای شناختی و رسانهای است و مجلس از هر اقدام مؤثری در این مسیر حمایت خواهد کرد.
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