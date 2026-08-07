تصادف در محور شهید کلانتری ارومیه ۶ فوتی و ۶ مصدوم برجای گذاشت

فرزین رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تصادف شدید در جاده شهید کلانتری در اثر برخورد تریلی با سه خودرو ۶ فوتی و ۶ مصدوم برجای گذاشت.

وی در تشریح جزئیات این حادثه گفت: در ساعت عصر جمعه گزارش برخورد یک دستگاه تریلی، یک دستگاه وانت پیکان و یک دستگاه پژو پارس در ارومیه، جاده شهید کلانتری، محدوده قرمزی یول به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ استان اعلام شد.

رضازاده افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای اورژانس به محل حادثه اعزام شدند. این سانحه در مجموع ۱۲ حادثه‌دیده بر جای گذاشت که متأسفانه ۶ نفر در صحنه جان باختند و ۶ مصدوم دیگر پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس اورژانس آذربایجان غربی با ابراز تأسف از شدت این حادثه، بر لزوم رعایت قوانین رانندگی و توجه ویژه به سرعت مطمئنه، فاصله ایمن و پرهیز از سبقت‌های خطرناک در محورهای پرتردد تأکید کرد.