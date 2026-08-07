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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۲

دوره کوتاه مدت شیعه‌شناسی برگزار می‌شود

دوره کوتاه مدت شیعه‌شناسی برگزار می‌شود

دوره کوتاه مدت شیعه شناسی (حضوری) به همت مرکز تخصصی شیعه‌شناسی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره کوتاه مدت شیعه شناسی (حضوری) به همت مرکز تخصصی شیعه‌شناسی برگزار می شود. پنجاه و چهارمین دوره کوتاه مدت شیعه شناسی به صورت حضوری (ویژه برادران طلبه) با عناوین:

۱- تاریخ پیدایش و گسترش تشیع؛

۲- سلفیه پژوهی (بررسی نقاط مورد هجوم در عقاید شیعه)، از ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ تا ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۹:۱۵ و پنجشنبه( به مدت یک هفته) از ساعت ۸ تا ۱۱:۱۵ به همت مرکز تخصصی شیعه شناسی حوزه علمیه قم، تحت اشراف آیت الله العظمی مکارم شیرازی برگزار می شود.

اتمام سطح یک و حضور منظم در کلاس ها از شرایط شرکت در این دوره و اعطای گواهی دوره کوتاه مدت و اولویت پذیرش در سطح ۳ و ۴ نیز مزایای دوره است.

علاقه مندان می توانند تا ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ با مراجعه حضوری به مرکز شیعه شناسی واقع در جمکران، ابتدای بلوار انتظار، مجتمع دارالولایه(مرکز مدیریت حوزه)، مرکز تخصصی شیعه شناسی و یا با آی دی @pasokhgoodiny در پیام رسان ایتا ارتباط برقرار نموده و ثبت نام کنند.

کد مطلب 6910468
سیده فاطمه سادات کیایی

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