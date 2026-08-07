به گزارش خبرگزاری مهر، دوره کوتاه مدت شیعه شناسی (حضوری) به همت مرکز تخصصی شیعه‌شناسی برگزار می شود. پنجاه و چهارمین دوره کوتاه مدت شیعه شناسی به صورت حضوری (ویژه برادران طلبه) با عناوین:

۱- تاریخ پیدایش و گسترش تشیع؛

۲- سلفیه پژوهی (بررسی نقاط مورد هجوم در عقاید شیعه)، از ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ تا ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۹:۱۵ و پنجشنبه( به مدت یک هفته) از ساعت ۸ تا ۱۱:۱۵ به همت مرکز تخصصی شیعه شناسی حوزه علمیه قم، تحت اشراف آیت الله العظمی مکارم شیرازی برگزار می شود.

اتمام سطح یک و حضور منظم در کلاس ها از شرایط شرکت در این دوره و اعطای گواهی دوره کوتاه مدت و اولویت پذیرش در سطح ۳ و ۴ نیز مزایای دوره است.

علاقه مندان می توانند تا ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ با مراجعه حضوری به مرکز شیعه شناسی واقع در جمکران، ابتدای بلوار انتظار، مجتمع دارالولایه(مرکز مدیریت حوزه)، مرکز تخصصی شیعه شناسی و یا با آی دی @pasokhgoodiny در پیام رسان ایتا ارتباط برقرار نموده و ثبت نام کنند.