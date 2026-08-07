کارنامه موکب مسجد مقدس جمکران در اربعین/۵۰ هزار پرس غذای روزانه

به گزارش خبرگزاری مهر، موکب مع امام منصور آستان مقدس مسجد جمکران که در عمود ۱۰۹۰ مسیر نجف به کربلای معلی برپا شده بود، پس از چند روز خدمت‌رسانی مستمر به زائران اربعین حسینی، به فعالیت خود پایان داد.

موکب مع امام منصور آستان مقدس مسجد جمکران که در عمود ۱۰۹۰ مسیر نجف به کربلای معلی برپا شده بود، پس از چند روز خدمت‌رسانی مستمر به زائران اربعین حسینی، به فعالیت خود پایان داد.

در طول برپایی این موکب، روزانه بیش از ۵۰ هزار پرس غذای گرم شامل صبحانه، ناهار و شام میان زائران توزیع شد. از این میزان، بیش از ۱۵ هزار پرس حلیم، بیش از ۷ هزار پرس آب‌دوغ‌خیار و هزاران پرس انواع غذاهای گرم از جمله کباب، جوجه و چنجه با مشارکت خیران تهیه و میان زائران توزیع شد.

در بخش تأمین آب و نوشیدنی نیز، بیش از ۲۰۰ هزار بطری آب معدنی برای خدمت‌رسانی پیش‌بینی شد که روزانه بیش از ۲۰ هزار بطری در اختیار زائران قرار گرفت. همچنین هر روز بیش از ۲۵ هزار لیوان شربت با طعم‌های آبلیمو، عرق نعناع، گلاب و بیدمشک میان زائران توزیع شد و در ساعات شب نیز روزانه ۶ تا ۷ هزار لیوان چای برای زائران مسیر پیاده‌روی اربعین آماده و ارائه شد.

موکب آستان مقدس مسجد جمکران علاوه بر خدمات پذیرایی، در بخش‌های اسکان، بهداشت و درمان و خدمات رفاهی نیز فعال بود. اسکان بانوان و آقایان، خدمات خیاطی و تعمیر کیف و لباس، داروخانه و استقرار دو تیم پزشکی مجزا برای بانوان و آقایان از جمله خدماتی بود که در طول فعالیت موکب به زائران ارائه شد.

دارالشفای حضرت مهدی(عج) مستقر در موکب نیز با حضور پزشکان، پرستاران و کادر درمان، روزانه به ۳۰۰ تا ۵۰۰ زائر خدمات بهداشتی و درمانی ارائه کرد و در کنار آن، برنامه‌های متنوع فرهنگی و قرآنی از جمله محفل روزانه «شهیدالقرآن»، مراسم قرائت دعای ندبه و ویژه‌برنامه‌های معرفتی نیز با استقبال زائران برگزار شد.

موکب آستان مقدس مسجد جمکران امسال نیز با مشارکت خادمان و خیران، تلاش کرد با ارائه خدماتی گسترده و باکیفیت، سهمی در میزبانی از زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) داشته باشد و جلوه‌ای از فرهنگ خدمت خالصانه در بزرگ‌ترین اجتماع دینی جهان را به نمایش بگذارد.