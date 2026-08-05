 محموله بزرگ سیگار قاچاق در سمیرم کشف شد

سرهنگ محمدرضا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های عملیاتی پلیس با هدف مبارزه بی‌امان با قاچاق کالا و ارز و به منظور کنترل دقیق محورهای مواصلاتی شهرستان، مأموران مستقر در ایستگاه بازرسی شهید رئیسیان به یک دستگاه خودروی عبوری مشکوک شده و با اقدامات تاکتیکی، آن را متوقف کردند.

وی افزود: پس از متوقف کردن خودرو و در جریان بازرسی دقیق و فنی که با هماهنگی مقام قضائی صورت گرفت، مأموران موفق شدند محموله‌ای شامل ۳۸ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق را که به‌صورت ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، کشف کنند. این کالاها فاقد هرگونه مجوز قانونی و برگ سبز گمرکی بود و به قصد توزیع در بازار حمل می‌شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سمیرم با اشاره به بازداشت راننده این خودرو به عنوان متهم اصلی پرونده، تصریح کرد: کالاهای کشف‌شده طبق قانون توقیف و متهم پس از تکمیل تحقیقات اولیه و تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی و رسیدگی قضائی به مرجع صالح معرفی شد.

صادقی در ادامه با تأکید بر نقش پلیس در حراست از امنیت اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد: قاچاق کالا علاوه بر اینکه ضربه‌ای مستقیم به تولیدات داخلی و اقتصاد ملی وارد می‌کند، زمینه‌ساز آسیب‌های جدی اجتماعی است؛ از این رو پلیس با تمام توان و بهره‌گیری از تجهیزات نظارتی، اجازه نخواهد داد محورهای مواصلاتی شهرستان به مسیری امن برای قاچاقچیان تبدیل شود.

وی در پایان از شهروندان درخواست کرد ضمن حمایت از کالای داخلی، هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه جابه‌جایی و توزیع کالای قاچاق را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند تا با قاطعیت با متخلفان برخورد شود.