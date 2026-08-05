به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با گرامیداشت هفته خبرنگار و یاد شهدای رسانه، از خبرنگاران به عنوان راویان حقیقت و عزت ملت ایران یاد کرد و گفت: بخش مهمی از دستاوردهای اقتصادی استان در یک‌سال و نیم گذشته، حاصل هم‌افزایی دولت، بخش خصوصی و همراهی رسانه‌ها بوده است.

وی افزود: از ابتدای آغاز مسئولیت، پنج محور اصلی شامل رفع موانع تولید، تسهیل‌گری در حوزه سرمایه‌گذاری، مردمی‌سازی اقتصاد و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر، توسعه ارتباطات اقتصادی با کشورهای همسایه و پیگیری اجرای پروژه‌های راهبردی استان در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ارتباط مستقیم با مردم و فعالان اقتصادی یکی از رویکردهای اصلی مجموعه اقتصادی استانداری بوده است، افزود: طی یک‌سال و نیم گذشته بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر به‌صورت حضوری در دفتر معاونت اقتصادی استانداری مشکلات و مطالبات خود را مطرح کردند و تلاش شد فرآیند رسیدگی به درخواست‌ها با حذف تشریفات اداری و ارتباط مستمر با مردم تسریع شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به تعامل گسترده با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی گفت: اعتقاد ما این است که در شرایط اقتصادی امروز، بخش خصوصی محور اصلی تولید و تجارت است و دولت باید نقش تسهیل‌گر و پشتیبان را ایفا کند.

کیان‌مهر ادامه داد: در روزهای جنگ و تشدید تحریم‌ها، این تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بودند که با تأمین کالاهای اساسی، واردات مواد اولیه و حفظ چرخه تولید، اجازه ندادند بازار با کمبود کالا مواجه شود.

وی خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت‌های مالی دولت، بخش خصوصی با اتکا به سرمایه و ظرفیت‌های خود، نیاز واحدهای تولیدی را تأمین کرد و همین همراهی موجب شد در گلستان هیچ واحد تولیدی به دلیل کمبود مواد اولیه متوقف نشود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به کاهش زمان صدور مجوزها گفت: در دوره اخیر تلاش شد فرآیندهای اداری تسهیل شود، به‌گونه‌ای که برخی مجوزهای مرتبط با واردات کالاهای اساسی در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر شد و مدت اعتبار برخی استعلام‌ها نیز از ۱۸ ماه افزایش یافت.

وی توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه را از دیگر اولویت‌های استان برشمرد و افزود: در راستای گسترش صادرات و جذب سرمایه‌گذاری، سفرهای متعددی به کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قزاقستان انجام شد که زمینه‌ساز توسعه همکاری‌های اقتصادی و معرفی ظرفیت‌های گلستان به سرمایه‌گذاران خارجی بوده است.

کیان‌مهر همچنین با اشاره به پیگیری پروژه‌های کلان اقتصادی استان اظهار کرد: اجرای منطقه آزاد اینچه‌برون، توسعه صنایع پتروشیمی، نیروگاه علی‌آبادکتول، جزیره آشوراده و برخی طرح‌های زیرساختی با جدیت در حال پیگیری است و بخشی از این پروژه‌ها در هفته دولت وارد مراحل اجرایی جدید خواهند شد.

وی با تأکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها در انعکاس دستاوردها و مطالبه‌گری منصفانه، گفت: ارتباط مستمر با خبرنگاران را ضرورتی برای توسعه استان می‌دانیم و از نقدهای سازنده رسانه‌ها برای بهبود روند خدمت‌رسانی استقبال می‌کنیم.