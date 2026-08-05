بخش خصوصی با وجود فشارهای اقتصادی، تولید در گلستان را متوقف نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر یوسفی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تأکید بر نقش تعیینکننده تعامل میان دولت و بخش خصوصی در عبور از چالشهای اقتصادی، گفت: همراهی فعالان اقتصادی با مجموعه مدیریتی استان موجب شد بسیاری از موانع تولید در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود و روند فعالیت واحدهای تولیدی تداوم یابد.
وی افزود: در ماههای گذشته جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور مستمر معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان برگزار شد و این حضور میدانی و پیگیری مستمر، نقش مهمی در حل مشکلات واحدهای تولیدی و سرمایهگذاران داشت.
وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی در سختترین شرایط نیز از تولید دست نکشیدند، افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی با وجود افزایش هزینهها، کمبود نقدینگی و محدودیتهای بانکی، حتی با سود اندک یا زیان به فعالیت خود ادامه دادند تا در تأمین نیازهای مردم و حفظ اشتغال خللی ایجاد نشود.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گلستان ادامه داد: هرچند مشکلات اقتصادی و محدودیتهای مالی همچنان وجود دارد، اما همکاری دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و مجموعه قضایی استان موجب شد گلستان در زمره استانهای دارای کمترین نرخ بیکاری کشور قرار گیرد.
یوسفی با اشاره به نقش فعالان اقتصادی در حفظ تولید گفت: کاهش نرخ بیکاری در گلستان نتیجه تلاش تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و حمایت دستگاههای اجرایی است و این دستاورد در شرایط دشوار اقتصادی اهمیت دوچندانی دارد.
وی همچنین به روند صدور کارتهای بازرگانی اشاره کرد و افزود: در چهار ماه نخست امسال، ۱۶۴ کارت بازرگانی جدید در استان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴ درصد رشد داشته است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گلستان با تأکید بر ضرورت صیانت از کارتهای بازرگانی اظهار کرد: دارندگان این کارتها باید مسئولیت کامل تعهدات مالیاتی، ارزی و تجاری خود را بپذیرند و از واگذاری کارت به دیگران خودداری کنند؛ زیرا مسئولیت قانونی تمامی فعالیتهای انجامشده با کارت، بر عهده صاحب آن است.
یوسفی از پیگیری مشکلات صادرکنندگان در حوزه رفع تعهد ارزی نیز خبر داد و گفت: اتاق بازرگانی با همکاری دستگاههای مرتبط در حال رایزنی برای رفع موانع پیشروی صادرکنندگان است تا مشکلات ناشی از مقررات موجود کاهش یابد.
وی با اشاره به توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه خاطرنشان کرد: هیأتی از اتاق بازرگانی ایران و گلستان به پاکستان سفر کرده است تا با برگزاری نشستهای تخصصی، راهکارهای رفع موانع تجاری و تسهیل صادرات به این کشور را بررسی و زمینه توسعه همکاریهای اقتصادی را فراهم کند.
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