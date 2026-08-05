منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات اقدامات انجامشده در ستاد بازسازی خسارات ناشی از جنگ رمضان، اظهار کرد: در جریان حملات رژیم صهیونیستی و آمریکایی به استان اصفهان، در مجموع ۱۴۹ واحد آموزشی در ۱۴ شهرستان استان دچار خسارت شدند که با بسیج امکانات و مشارکت خیرین، بازسازی بخش عمدهای از آنها در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه تاکنون عملیات تعمیر و ترمیم ۱۴۵ مدرسه از مجموع مدارس آسیبدیده به پایان رسیده است، افزود: این اقدامات شامل تعویض شیشهها، درب و پنجرهها و همچنین تعمیر سقفهای کاذب کلاسهای درس بوده که توسط اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان و با مشارکت خیرین مدرسهساز انجام شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در خصوص وضعیت ۴ مدرسه تخریبشده در مناطق ناحیه ۵ اصفهان، مبارکه و فلاورجان تصریح کرد: با تخصیص اعتبارات دولتی و حمایتهای مردمی، قراردادهای بازسازی این واحدهای آموزشی منعقد و عملیات اجرایی آنها بهسرعت آغاز شده است تا دانشآموزان این مناطق در سال تحصیلی جدید بدون دغدغه در کلاسهای درس حاضر شوند.
شیشهفروش به گستره جغرافیایی خسارات وارده اشاره کرد و گفت: مدارس آسیبدیده در ۱۴ شهرستان از جمله اصفهان، لنجان، مبارکه، فلاورجان، شاهینشهر و میمه، کاشان، آران و بیدگل، دهاقان، برخوار، جرقویه و خوانسار قرار دارند که تمامی آنها در حال حاضر در مسیر تکمیل بازسازی هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حوادث اخیر، تأکید کرد: در جریان حملات جنایتبار رژیم صهیونیستی و آمریکایی در جنگ رمضان، ۱۴ دانشآموز و یک معلم استان اصفهان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند که یاد و فداکاری آنها همواره در اذهان باقی خواهد ماند.
شیشهفروش ابراز کرد: با همافزایی دستگاههای اجرایی و مشارکت ستودنی خیرین، استان اصفهان موفق شد در بازه زمانی فشرده، بخش اعظمی از خسارات زیرساختی به بخش آموزش را ترمیم کند و با اطمینان میتوان گفت که زیرساختهای آموزشی برای آغاز سال تحصیلی جدید در سراسر استان مهیا است.
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