ایستادگی ملت ایران، نقشه دشمنان برای فروپاشی نظام را ناکام گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام محمدی شامگاه سهشنبه در تجمع شبانه مردم مشگینشهر با تسلیت شهادت امام رضا (ع) و امام حسن مجتبی (ع)، اظهار کرد: دشمنان در شرایط کنونی علاوه بر میدان نظامی، وارد میدان جنگ نرم و روایتها شدهاند و تلاش میکنند با عملیات روانی، اراده و روحیه مردم ایران را تضعیف کنند.
وی با اشاره به تحولات سال ۱۴۰۴ افزود: در این سال سه جنگ بر کشور تحمیل شد که یکی از آنها ۱۲ روز جنگ تمامعیار بود، اما هیچیک از جنایتها و فشارهای دشمن نتوانست اراده ملت ایران را متزلزل کند.
فرماندار سابق مشگینشهر با بیان اینکه دشمن تصور میکرد با از بین بردن رهبر انقلاب، نظام جمهوری اسلامی فرو خواهد پاشید، تصریح کرد: این نقشه با شکست مواجه شد و رهبر انقلاب با تدابیر دقیق امنیتی و مدیریتی، فرماندهی و هدایت کشور را ادامه دادند.
محمدی ادامه داد: دشمنان میخواستند جمهوری اسلامی را در مدت کوتاهی ساقط کنند، اما حضور مردم در میدان و ایستادگی نیروهای مسلح موجب شد محاسبات آنها بهطور کامل تغییر کند.
وی با اشاره به نقش مردم در تحولات اخیر گفت: امروز مردم ایران در سه میدان خیابان، میدان و دیپلماسی حضور دارند و این سه عرصه در کنار یکدیگر، قدرت ملی کشور را شکل میدهند.
محمدی با تمجید از عملکرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: نیروهای مسلح در این نبرد «کارستان» کردند و بخشی از این دستاوردهای نظامی و راهبردی در آینده در دانشکدههای بزرگ نظامی جهان مورد بررسی و تدریس قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به توان نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: مجهزترین و قدرتمندترین ارتشها و تجهیزات نظامی آمریکا و اسرائیل با همراهی برخی کشورهای منطقه در برابر ایران قرار گرفتند، اما جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان داخلی، قدرت دفاعی و پشتیبانی ملت، توانست در برابر این جبهه گسترده ایستادگی کند.
فرماندار سابق مشگینشهر با اشاره به عملکرد ارتش و سپاه، از مقابله با جنگندههای پیشرفته دشمن و ضربه به سامانههای نظامی آنها بهعنوان بخشی از توانمندی دفاعی ایران یاد کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران نشان داد که در برابر فشار نظامی قدرتهای بزرگ، نهتنها تسلیم نمیشود، بلکه میتواند معادلات میدان را نیز تغییر دهد.
وی آتشبس را نتیجه مقاومت و ایستادگی ایران دانست و خاطرنشان کرد: دشمن امروز به دنبال اجرای پروژه تجزیه ایران، تضعیف حاکمیت ملی و خلع سلاح کشور است، اما ملت ایران طی ۴۷ سال گذشته نشان داده است که از تمامیت ارضی و استقلال خود دفاع خواهد کرد.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در طول ۴۷ سال گذشته حتی یک وجب از خاک کشور را از دست نداده و امروز نیز حفظ وحدت ملی، هوشیاری مردم و پشتیبانی از نیروهای مسلح، مهمترین عامل مقابله با توطئههای دشمنان است.,
وی در پایان گفت: دشمن در جنگ روایتها تلاش میکند واقعیتهای میدان را تحریف کند، بنابراین باید با هوشیاری، حضور در صحنه و تبیین درست واقعیتها، اجازه نداد دشمن از طریق عملیات روانی به اهداف خود دست پیدا کند.
نظر شما