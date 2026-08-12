https://mehrnews.com/x3cNch ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۹ کد مطلب 6915334 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۹ یکصد و شصت و پنجمین شب بیعت مردم ساوه با رهبر معظم انقلاب ساوه- در این ویدئو یکصد و شصت و پنجمین شب بیعت مردم ساوه با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6915334 کپی شد مطالب مرتبط صدوسی و نهمین اجتماع شبانه مردم خنداب در لبیک به فرمان رهبری صد و شصت و ششمین حماسه حضور مردم خمین در حمایت از ولایت فقیه صد و بیست و پنجمین قرار شبانه مهاجرانیها در لبیک به فرمان رهبری شکوه حضور مردم دیار آفتاب در یکصد و شصت و هفتمین شب بیعت با رهبری صد و بیست و چهارمین شکوه حضور مردم خمین در بیعت با رهبر انقلاب نمایش همبستگی مردم ارومیه در شبهای پایداری ۱۶۵ شب ایستادگی، اتحاد و مقاومت سلماسیها در خیابان یکصد و شصت و هفتمین شب تجمع مردم خمین برچسبها ساوه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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