به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی صبح چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده مرزبانی استان کردستان، ضمن قدردانی از خدمات سردار فرج رستمی، برای سردار احمدرضا حاتمی در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد و از حضور فرماندهان، مسئولان استانی و اعضای شورای تأمین در این مراسم تقدیر به عمل آورد.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور و رخدادهای اخیر، اظهار کرد: نیروهای نظامی، انتظامی، مرزبانی، سپاه، ارتش، بسیج، سربازان گمنام امام زمان (عج)، دستگاه قضایی و همه اعضای شورای تأمین با تلاش‌های شبانه‌روزی، امنیت ارزشمند استان کردستان را حفظ کرده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان افزود: امنیت امروز کردستان نتیجه مجاهدت، ایثار، دوری از خانواده و تلاش بی‌وقفه همه خادمان عرصه امنیت است و باید قدردان این زحمات بود.

سه ویژگی مدیران موفق

پورذهبی با اشاره به توصیه‌های یکی از فرماندهان شهید، سه ویژگی «شجاعت، سخت‌کوشی و هوشمندی» را از مهم‌ترین شاخصه‌های مدیران برشمرد و گفت: مدیر موفق کسی است که در میدان سخت از خطرها و دشواری‌ها هراسی نداشته باشد و در شرایط حساس با شجاعت تصمیم‌گیری کند.

وی سخت‌کوشی را عامل رشد و موفقیت مدیران دانست و افزود: انسان‌های بزرگ همواره مسیرهای دشوارتر را برای خدمت انتخاب می‌کنند و همین روحیه، زمینه ارتقای آنان را فراهم می‌سازد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان هوشمندی را سومین ویژگی مدیران عنوان کرد و گفت: مدیریت هوشمندانه بر پایه تدبیر، برنامه‌ریزی و رفتار خردمندانه شکل می‌گیرد و هر مسئولی باید محل خدمت خود را مهم‌ترین نقطه برای انجام وظیفه بداند.

پورذهبی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای فرمانده جدید مرزبانی کردستان، بر تداوم همدلی، تعامل و همکاری همه دستگاه‌های مسئول برای تقویت امنیت، آرامش و خدمت‌رسانی به مردم استان تأکید کرد.