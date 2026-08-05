به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدعلی حسینی، صبح چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان دیّر با تبیین پیامهای راهبردی نهضت حسینی برای نظام تعلیم و تربیت، بر لزوم عبور از فعالیتهای نمایشی و تمرکز بر آموزشهای عمیق عقیدتی و اخلاقی تأکید کرد.
امامجمعه دیّر با اشاره به شکوه راهپیمایی اربعین و موج دلدادگی مسلمانان، قیام اباعبدالله الحسین(ع) را قیام «لله» خواند و افزود: آنچه باعث ماندگاری نهضت حسینی شده، اخلاص و فداکاری برای خداست. امروز که دشمنان با انواع تهدیدها، جنگهای ترکیبی و اقدامات جنایتکارانه به مقابله با اسلام و ایران برخورد کردهاند، راهپیمایی میلیونی اربعین، رزمایشی عظیم در برابر هجمههای دشمنان است.
وی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از مفاهیم عاشورایی در مدارس گفت: دو پیام کلیدی عاشورا برای نسل امروز، غیرت دینی و غیرت ناموسی است. حضرت زینب(س) در اوج مصیبت، دغدغهمند حجاب و عفاف بود و این درس بزرگ باید در نظام آموزشی ما جاری شود.
حسینی با انتقاد از رویکردهای صرفاً تشریفاتی در برنامههای تربیتی، تصریح کرد: متأسفانه در برخی برنامهها نظیر جشن تکلیف، شاهد اقدامات نمایشی هستیم که خروجی تربیتی ندارند. جشن تکلیف نباید محدود به یک مراسم یکساعته با اهدای جایزه باشد؛ بلکه نیازمند آموزشهای مستمر، کلاسهای محتوایی و تبیین عمیق احکام و مفاهیم حجاب و عفاف است.
وی ادامه داد: اگر دختر دانشآموز ما در سن تکلیف، هنوز فلسفه و اهمیت حجاب را درک نکرده و خانواده و مدرسه در این زمینه آموزش مستمر نداشتهاند، برگزاری یک جشن تأثیری در تغییر رفتار او نخواهد داشت. مسئولان آموزش و پرورش باید برای این حوزهها برنامههای عملیاتی و بلندمدت تعریف کنند.
امامجمعه دیّر خواستار بازنگری در مدیریت محیطهای آموزشی شد و افزود: در محیطهایی که امکان تفکیک وجود دارد، باید اصول حیا و عفاف با دقت بیشتری رعایت شود. استفاده از مربیان همجنس برای دانشآموزان و جلوگیری از اختلاطهای غیرضروری در اردوها و برنامههای مختلف، از الزاماتِ حفظ حریم و تقویت روحیه پاکیزگی در نسل جوان است.
وی خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش باید از ظرفیت مساجد، هیئتها و چهرههای باتجربه فرهنگی استفاده کند تا دانشآموزان نه فقط در ظاهر، بلکه در باور و اندیشه، پیرو حقیقی مکتب اباعبدالله الحسین(ع) و حضرت زینب(س) تربیت شوند.
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