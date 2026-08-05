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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

افتخارآفرینی تکواندوکار تبریزی در مسابقات جهانی

افتخارآفرینی تکواندوکار تبریزی در مسابقات جهانی

تبریز- محمدیان تکواندوکار تبریزی در رقابت‌های هانمادانگ قهرمانی جهان - کره جنوبی یک طلا و یک نقره کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدیان در رقابت‌های هانمادانگ قهرمانی جهان که به میزبانی کره‌جنوبی برگزار شد، عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشت و در بخش جوموک کیوکپا رده بزرگسالان با ارائه نمایشی مقتدرانه، عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کرد و مدال طلای این رقابت‌ها را به دست آورد.

وی همچنین در رده سنی ۱۹ تا ۳۹ سال و در بخش سوننال قدرتی موفق به کسب مدال نقره شد.

گفتنی است، محمدیان در مسابقات جهانی سال ۲۰۲۴ با کسب ۲ مدال طلا در بخش سونال کیوکپا و جوموک کیوکپا، برای کشور و آذربایجان‌شرقی افتخارآفرینی کرده بود.

کد مطلب 6908830

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