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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۴

تکواندوکار آذربایجان‌شرقی در جام ریاست فدراسیون جهانی تکواندو

تکواندوکار آذربایجان‌شرقی در جام ریاست فدراسیون جهانی تکواندو

تبریز- تکواندوکار آذربایجان‌شرقی همراه با تیم ملی ایران در جام ریاست فدراسیون جهانی تکواندو در قاره آسیا به میزبانی پاکستان به میدان می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های جام ریاست فدراسیون جهانی تکواندو از ۲۶ تا ۳۰ مرداد در لاهور پاکستان برگزار می‌شود و رادین زینالی یکی از نمایندگان ایران در این رویداد است.️

این مسابقات در سه بخش پومسه، کیوروگی و پاراتکواندو برگزار می‌شود؛ پومسه از ۲۶ مرداد، کیوروگی از ۲۷ تا ۲۹ مرداد و پاراتکواندو در ۳۰ مرداد برگزار خواهد شد.️

این رقابت‌ها در رده G3 قرار دارد و ۳۰ امتیاز المپیکی برای قهرمانان دارد. حدود ۶۲۰ تکواندوکار از کشورهای مختلف در آن حضور دارند و تیم ایران با ۳۳ ورزشکار (۱۸ مرد و ۱۵ زن) شرکت می‌کند.️

رادین زینالی در ترکیب تیم مردان ایران حضور دارد و این تیم با پرواز مستقیم از تهران راهی لاهور می‌شود.

کد مطلب 6917385

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