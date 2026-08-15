به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های جام ریاست فدراسیون جهانی تکواندو از ۲۶ تا ۳۰ مرداد در لاهور پاکستان برگزار می‌شود و رادین زینالی یکی از نمایندگان ایران در این رویداد است.️

این مسابقات در سه بخش پومسه، کیوروگی و پاراتکواندو برگزار می‌شود؛ پومسه از ۲۶ مرداد، کیوروگی از ۲۷ تا ۲۹ مرداد و پاراتکواندو در ۳۰ مرداد برگزار خواهد شد.️

این رقابت‌ها در رده G3 قرار دارد و ۳۰ امتیاز المپیکی برای قهرمانان دارد. حدود ۶۲۰ تکواندوکار از کشورهای مختلف در آن حضور دارند و تیم ایران با ۳۳ ورزشکار (۱۸ مرد و ۱۵ زن) شرکت می‌کند.️

رادین زینالی در ترکیب تیم مردان ایران حضور دارد و این تیم با پرواز مستقیم از تهران راهی لاهور می‌شود.