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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

مراغه میزبان دور جدید اردوی تیم کانوپولو جوانان

مراغه میزبان دور جدید اردوی تیم کانوپولو جوانان

مراغه- مرحله چهارم اردوی انتخابی تیم کانوپولو جوانان در پیست کانوپولو بوستان یادگاران شهر مراغه در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۲ قایقران به مرحله چهارم از اردوی تیم کانوپولو زیر ۲۱ سال مردان کشور دعوت شدند تا خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جهانی که شهریور در دویسبورگ آلمان برگزار می‌شود آماده کنند.

این اردو از ۱۱ مرداد در مراغه آغاز شده است و تا ۱۷ مرداد ادامه دارد. اشکان صیادی سرمربی، مصطفی حق‌جو مربی و فرهاد آقایی سرپرست این مرحله از اردو هستند.

آرین ملازاده از البرز، امیررضا کیانی، پرهام نوری، نیما رازدشت، نیما جلالی و مهدیار شیرمحمدی از تهران، آرشام حیدرپور، آریان نصیری، سپنتا محسنی و آرش عراقی از مازندران و دانیال آقاخانی و امیرمحمد تیزچنگ از آذربایجان شرقی ورزشکاران حاضر در این مرحله از اردو حضور دارند.

کد مطلب 6909058

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