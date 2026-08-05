به گزارش خبرنگار مهر، محمد شاکرمی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار کرد: حراج خرده‌فروشی اموال تملیکی لرستان در تاریخ ۱۸ مردادماه در سامانه ستاد ایران منتشر می‌شود و زمان برگزاری حراج به مدت یک روز است.

وی ادامه داد: عموم مردم می‌توانند در حراج خرده‌فروشی شرکت کنند. متقاضیان برای ارائه پیشنهاد از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۹:۰۰ در روز ۱۸ مردادماه به سامانه ستاد ایران به نشانی www.setadiran.ir مراجعه کنند.

سرپرست اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی لرستان، افزود: در حراج خرده‌فروشی مهلت پرداخت برندگان و خروج کالا از انبار بعد از پایان زمان برگزاری مشخص شده است و قابل‌تمدید و بازگشایی مجدد برای واریز وجه نیست.

شاکرمی تصریح کرد: امکان بازدید از کالا وجود ندارد و تصویر کالاها در سامانه ستاد قرار داده شده است.