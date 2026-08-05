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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

تبعات جنگ ایران؛ قیمت گاز در اروپا به بالاترین سطح خود از ۲۰۲۳ رسید

تبعات جنگ ایران؛ قیمت گاز در اروپا به بالاترین سطح خود از ۲۰۲۳ رسید

بانک جهانی از ثبت بالاترین قیمت گاز در اروپا از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، براساس داده های منتشر شده از سوی بانک جهانی قیمت گاز در اروپا در ماه ژوئیه با رشد ۱۹ درصدی به بالاترین سطح خود از آغاز سال ۲۰۲۳ رسید.

بر اساس این گزارش، این افزایش در شرایطی رقم خورده است که تجاوز آمریکا به ایران و تشدید تنش ها در منطقه خاورمیانه نگرانی ها درباره امنیت عرضه انرژی و اختلال در مسیرهای انتقال نفت و گاز را افزایش داده و بازارهای جهانی انرژی را تحت فشار قرار داده است.

تجاوز آمریکا به ایران باعث اختلال حرکت کشتی ها در تنگه هرمز و افزایش قیمت های جهانی در زمینه های مختلف به ویژه سوخت شده است.

کد مطلب 6908878

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