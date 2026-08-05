قاچاق ابزارآلات در یاسوج ۱۲ میلیارد ریال جریمه روی دست متخلف گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمزه لقمانی افزود: پرونده قاچاق ابزارآلات به ارزش ۶ میلیارد ریال در شعبه پنجم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی یاسوج مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی اظهار کرد: شعبه پس از بررسی مستندات پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی و گمرکی، اتهام انتسابی را محرز دانست و متخلف را علاوه بر ضبط کالای قاچاق و تحویل آن به اداره‌کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان، به پرداخت ۶ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: با توجه به استفاده از خودروی حامل کالای قاچاق، شعبه معادل ارزش وسیله نقلیه نیز ۶ میلیارد ریال دیگر به میزان جریمه افزود و در مجموع، متخلف به پرداخت ۱۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

لقمانی تصریح کرد: مأموران پلیس این محموله را هنگام کنترل خودروهای عبوری از یک دستگاه کامیون ایسوزو کشف کردند و پس از تشکیل پرونده، آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.