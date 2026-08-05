سهرابی: آمریکا در خط مقدم ناقضان حقوق بشر است

خبرگزاری مهر-گروه استانها: جنایت های ضد حقوق بشر آمریکا در شهرستان میناب با هدف قراردادن مدرسه شجره طیبه به حد اعلا رسید جنایتی که پیکر کودکان مردم میناب را اربا اربا کرد، بعضی از این شهدا چند بار تشییع و تدفین شدند و تکه های بدن آنها زیر آفتاب سوزان ماهها بر زمین بود.
حالا پس از گذشت ۴ ماه نیم از این جنایت جنگی در روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی فرصتی برای بازگویی دوباره وقایع وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در این شهرستان فرا رسیده است جنایتی که با شهادت ۱۶۸ فرشته پاک به پایان رسید.
حجتالاسلام والمسلمین مفید سهرابی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میناب، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به هفته بازخوانی حقوق بشر آمریکایی، این کشور را در خط مقدم ناقضان حقوق بشر دانست و جنایات در سوریه، لبنان، غزه و فلسطین را مصداق بارز جنایت بشری خواند که با حمایتهای آمریکا و سکوت سازمان ملل رقم میخورد.
وی ضمن محکومیت سیاستهای استکباری آمریکا، اظهار داشت: جنگ تحمیلی سوم و تحریمهای ظالمانه، بهویژه تحریم دارویی، ابزاری برای فشار بر ملتهاست. دولت مستکبر آمریکا باید مطمئن باشد که به فضل الهی، مجازات این جنایتها را خواهد دید و ملت مسلمان ایران آنان را روسیاه و مفتضح خواهند کرد.
سهرابی با اشاره به برخورد سرکوبگرانه آمریکا با معترضان داخلی، افزود: این سیمای عریان آمریکاست که در خط مقدم ناقضان حقوق بشر قرار دارد. تا زمانی که آمریکا و قدرتهای استکباری در سازمان ملل حضور دارند، امیدی به این سازمان نیست و بشریت باید به دنبال سازمان ملل واقعی متشکل از ملتها باشد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میناب با تأکید بر جنایتهای بشری در منطقه، خاطرنشان کرد: آنچه در سوریه، لبنان، غزه و فلسطین رخ میدهد، یک جنایت بزرگ بشری است. آزادگان جهان باید در برابر این حرکتها بایستند؛ چراکه دولت آمریکا با حمایت از مخالفان مسلح و بهرسمیتشناختن آنان، قوانین بینالملل را نقض میکند. آمریکا با منطق زور میگوید یا با ما باشید یا نباید زنده باشید، اما ملتهای مسلمان تاکنون مقاومت کردهاند و این راه را ادامه خواهند داد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی میناب، تصریح کرد: آمریکا باید از این همه جنایت خجالت بکشد و دم از حقوق بشر نزند. آنان تنها شعار میدهند، اما خود از حامیان اصلی ناقضان حقوق بشر و تروریسم دولتی هستند و در خط مقدم این ناقضان قرار دارند.
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