اعتبارات آبخیزداری پلدختر ۸ برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل سعیدی عصر امروز چهارشنبه در کمیته برنامهریزی شهرستان پلدختر، اظهار داشت: اعتبارات آبخیزداری پلدختر هشت برابر شده است.
وی با بیان اینکه در این راستا ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار جدید با پیگیری نماینده مردم پلدختر در مجلس اختصاصیافته است، عنوان کرد: با این اوصاف اعتبارات آبخیزداری شهرستان پلدختر از ۱۵ میلیارد ریال به ۱۱۵ میلیارد ریال رسید و زمینه اجرای گستردهتر پروژههای آبخیزداری در حوزههای آبخیز شهرستان فراهم شده است.
مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری پلدختر، ضمن قدردانی از حمایتها و پیگیریهای نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان پلدختر، این افزایش اعتبار را گامی مؤثر در شتاببخشی به اجرای طرحهای آبخیزداری و اقدامات مؤثر در صیانت از منابع طبیعی، کنترل سیلاب، کاهش فرسایش خاک، تغذیه سفرههای آب زیرزمینی و حفظ خاک عنوان کرد.
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