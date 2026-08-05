به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، نشست بررسی وضعیت امنیت سایبری زیرساختهای راهآهن کشور به میزبانی مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری و با حضور دکتر حجت رئیس مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری، جبارعلی ذاکری مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران و همچنین نمایندگان قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان پدافند غیرعامل و جمعی از مسئولان و کارشناسان دستگاههای ذیربط برگزار شد.
در این نشست، وضعیت امنیتی سامانه کنترل علائم الکتریکی راهآهن و همچنین موضوع آسیبپذیریهای موجود در برخی سامانهها و وبسایتهای مرتبط با شرکت راهآهن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و بر اهمیت صیانت از زیرساختهای حیاتی کشور بهویژه در حوزه حملونقل ریلی و ضرورت توجه به تهدیدات سایبری علیه این زیرساختها تأکید شد.
در بخشی از این جلسه، مدیرعامل راهآهن گزارشی از آخرین وضعیت امنیت سایبری زیرساختهای راهآهن، اقدامات انجامشده در حوزه سامانههای کنترل و بهرهبرداری راهآهن ارائه کرد.
همچنین برخی چالشهای موجود در این حوزه از جمله کمبود نیروی انسانی متخصص، برگزار نشدن منظم جلسات کمیته امنیت سایبری و اجرایی نشدن بخشی از اسناد و الزامات ابلاغی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری، راهآهن را ملزم به رفع نواقص کرد.
در پایان این نشست، مقرر شد شرکت راهآهن ضمن برگزاری منظم جلسات کمیته امنیت سایبری با حضور دستگاههای ذیربط، برنامه زمانبندیشدهای برای ارتقای معماری امنیتی، اجرای اقدامات امنسازی، بهینه سازی و ارتقاء مرکز عملیات امنیت (SOC) و رفع چالشهای موجود ارائه کند.
همچنین در این جلسه مقرر شد که سازمان پدافند غیرعامل به عنوان یکی از دستگاههای هماهنگ کننده امنیت سایبری، از طرف مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری، بر اجرای مصوبات و پیشرفت اقدامات نظارت کرده و گزارشهای مربوط را به این مرکز ارائه دهد.
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