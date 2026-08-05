تاراسی: کمبود فضای آموزشی در شهر زنجان جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیحالله تاراسی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان زنجان، گفت: آموزش و پرورش استان در توزیع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، جایگاه دوم استان را به خود اختصاص داده که این موضوع بیانگر توجه ویژه مسئولان استان به حوزه تعلیم و تربیت و سرمایهگذاری در آینده فرزندان این مرز و بوم است.
وی با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی در توسعه زیرساختهای آموزشی، افزود: با مشارکت شرکت گاز استان، عملیات بهسازی، بازسازی و استانداردسازی ۶۷ آموزشگاه با اعتباری بالغ بر ۴۷ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال اجرا شده که نقش مهمی در ارتقای ایمنی و کیفیت فضاهای آموزشی استان داشته است.
کمبود فضای آموزشی مهمترین چالش شهر زنجان
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به وضعیت سرانه آموزشی در استان، تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین کمبود فضای آموزشی مربوط به داخل شهر زنجان است و این موضوع به یکی از مهمترین دغدغههای حوزه تعلیم و تربیت تبدیل شده است.
وی ادامه داد: در همین راستا دو پروژه آموزشی با پیشرفت فیزیکی بالا در سطح شهر زنجان در دست اجراست که با همکاری دستگاههای اجرایی، شهرداری و سایر نهادهای مرتبط، تا آغاز سال تحصیلی جدید و مهرماه امسال به بهرهبرداری خواهد رسید تا بخشی از مشکلات ناشی از کمبود کلاس درس برطرف شود.
پایش سلامت ۲۲۸ هزار دانشآموز زنجانی
تاراسی با اشاره به اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، گفت: تحقق اهداف این سند در اولویت برنامههای آموزش و پرورش استان قرار دارد و اقدامات متعددی در این زمینه انجام شده است.
وی افزود: در قالب اجرای برنامههای سلامتمحور، وضعیت جسمی و روانی تمامی ۲۲۸ هزار دانشآموز استان مورد پایش قرار گرفته و علاوه بر آن، خدمات مشاوره تخصصی به ۱۰۵ هزار دانشآموز ارائه شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان خاطرنشان کرد: همچنین در راستای توسعه مهارتهای فردی، اجتماعی و شغلی دانشآموزان، برنامههای مهارتآموزی برای ۸۲ هزار نفر اجرا شده که نقش مهمی در ارتقای توانمندیهای نسل آینده خواهد داشت.
وی با تأکید بر نقش خانواده در تحقق اهداف تربیتی مدارس، اظهار کرد: یکی از رویکردهای اصلی آموزش و پرورش استان، افزایش مشارکت خانوادهها در فرآیند تعلیم و تربیت و ارائه خدمات تخصصی مشاوره به خانوادههای آسیبپذیر است.
تاراسی افزود: در سال تحصیلی جاری بیش از ۴۶ هزار نفر از والدین در کارگاههای آموزش خانواده شرکت کردهاند و در کنار آن، ۶۴۰ کانون یاریگران با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ارتقای مهارتهای زندگی برای حدود ۴۰ هزار دانشآموز در مدارس استان راهاندازی شده است.
وی ادامه داد: همچنین طرح «والدین پیشگام» در ۱۲۰ آموزشگاه استان اجرا شده که نتایج مطلوبی در افزایش تعامل خانواده و مدرسه و ارتقای کیفیت فعالیتهای تربیتی به همراه داشته است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان در پایان با اشاره به مهمترین چالشهای پیش روی این دستگاه، تصریح کرد: بر اساس بررسیهای انجام شده، کمبود فضای آموزشی و همچنین کمبود تجهیزات آموزشی همچنان دو مشکل اساسی آموزش و پرورش استان محسوب میشود.
وی تأکید کرد: رفع این چالشها نیازمند تداوم حمایتهای دولت، مشارکت خیرین مدرسهساز، همراهی دستگاههای اجرایی و تخصیص اعتبارات متناسب با نیازهای رو به رشد آموزش و پرورش است تا زمینه برخورداری دانشآموزان از فضاهای آموزشی استاندارد و باکیفیت فراهم شود.
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