به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی عصر چهارشنبه در جریان بازدید از روند ساخت بیمارستان مادر و کودک بوشهر اظهار کرد: تکمیل پروژههای نیمهتمام حوزه سلامت در استان بوشهر از اولویتهای وزارت بهداشت است و تلاش خواهیم کرد با تأمین منابع مالی و همکاری مسئولان استانی، این طرحها در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به جایگاه بیمارستان مادر و کودک بوشهر افزود: این پروژه یکی از طرحهای مهم درمانی استان است و بهرهبرداری از آن نقش مؤثری در ارتقای خدمات تخصصی زنان، زایمان، نوزادان و کودکان خواهد داشت، از این رو تسریع در تکمیل و تجهیز آن با جدیت پیگیری میشود.
وی با تأکید بر اینکه توسعه زیرساختهای درمانی از برنامههای اصلی وزارت بهداشت است، خاطرنشان کرد: همه پروژههای سلامت استان بوشهر بر اساس اولویت و میزان پیشرفت فیزیکی بررسی خواهند شد و تلاش میکنیم با همکاری استانداری، دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاههای مرتبط، موانع اجرایی و اعتباری این طرحها برطرف شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز در حاشیه این بازدید اظهار کرد: بیمارستان مادر و کودک بوشهر با ظرفیت ۱۶۰ تختخواب، در پنج طبقه و با زیربنای ۱۷ هزار و ۴۵۰ مترمربع در حال ساخت است و تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۷۶ درصدی رسیده است.
اللهکرم اخلاقی افزود: از ابتدای اجرای این پروژه تاکنون ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت آن هزینه شده و برای تکمیل ساختمان و تجهیز بیمارستان، تأمین ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر مورد نیاز است.
وی ابراز امیدواری کرد: با بازدید وزیر بهداشت و تأکید بر تسریع در اجرای پروژههای سلامت استان، اعتبارات مورد نیاز این طرح نیز هرچه سریعتر تأمین شود تا بیمارستان مادر و کودک بوشهر در موعد مقرر به بهرهبرداری برسد و خدمات تخصصیتری به مادران و کودکان استان ارائه کند.
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