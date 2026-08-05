به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صبح پنج‌شنبه ۱۵ مردادماه در سفری یک‌روزه به استان فارس، سه پروژه مهم در حوزه سلامت و آموزش علوم پزشکی را در شیراز به بهره‌برداری خواهد رساند.

مهم‌ترین برنامه این سفر، افتتاح فاز دوم بیمارستان اعصاب و روان بوستان در شهر صدرا است؛ پروژه‌ای که با هدف توسعه خدمات تخصصی روانپزشکی، افزایش ظرفیت پذیرش بیماران و ارتقای دسترسی مردم به خدمات سلامت روان اجرا شده و نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های درمانی جنوب کشور خواهد داشت.

وزیر بهداشت همچنین دانشکده علوم توانبخشی و دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز را در پردیس دانشگاهی شهید دوران افتتاح می‌کند. راه‌اندازی این دو مرکز آموزشی، گامی در مسیر توسعه آموزش‌های تخصصی، تربیت نیروی انسانی کارآمد و تقویت ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به شمار می‌رود.

سفر ظفرقندی به شیراز در حالی انجام می‌شود که استان فارس به عنوان قطب درمانی جنوب کشور، در سال‌های اخیر اجرای طرح‌های عمرانی متعددی را در حوزه سلامت دنبال کرده و بهره‌برداری از این پروژه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات درمانی، آموزشی و پژوهشی استان و استان‌های همجوار داشته باشد.

بر اساس برنامه اعلام شده، وزیر بهداشت در جریان این سفر علاوه بر افتتاح پروژه‌ها، از بخش‌هایی از مراکز درمانی و آموزشی بازدید و در نشست با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، آخرین وضعیت طرح‌های حوزه سلامت و برنامه‌های توسعه‌ای این دانشگاه را بررسی خواهد کرد.