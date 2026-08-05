به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی‌بندپی عصر امروز چهارشنبه در حاشیه افتتاح یک هتل سنتی در دزفول اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، حدود ۶ همت از بند «ب» تبصره ۱۵ با بهره چهار درصد برای ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در حوزه بوم‌گردی و صنایع‌دستی بدون الزام به تعهد بیمه اجتماعی اختصاص یافت که در سال ۱۴۰۵، این مبلغ به ۱۲.۳ همت افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه گردشگری حوزه‌ای اقتصادی است که در دل خود فرهنگ، سیاست و سلامت را جای داده است، افزود: در تعریف جدید گردشگری در دنیا می‌گویند تنها حوزه‌ای اقتصادی است که مزه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و روانی را با خودش به همراه دارد.

معاون گردشگری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به جایگاه خوزستان، گفت: آنچه که امروز در کشور باعث شکل‌گیری مؤلفه دفاع ملی شده، درس‌آموزی از نهضت عاشورا و مقاومت مردم این استان است که در سراسر کشور نهادینه شده است.

محسنی بندپی ادامه داد: قدرت ملی امروز، مردم در خیابان‌ها، رزمندگان در میدان نبرد و دولتمردانی هستند که شرایطی را فراهم می‌کنند تا در بدترین شرایط هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی نداشته باشیم.

وی با اشاره به بازسازی مناطق آسیب دیده در حملات دشمنان بیان کرد: دولت چهاردهم با راهبری هوشمندانه رئیس‌جمهور به سرعت نسبت به بازسازی اقدام می‌کند و تداوم زندگی عادی مردم، نشان‌دهنده برخورداری از آرامش و امنیت است. همان‌طور که ملت و دولت پشتیبان رزمندگان در میدان نبرد بودند، اکنون نیز همه باید پشتیبان دیپلماسی و مذاکره باشیم تا صلح و آرامش به کشور بازگردد.

محسنی‌بندپی گفت: در دولت پزشکیان، راهبردهای حوزه گردشگری چهار اولویت اساسی دارد؛ اول، تقویت جایگاه گردشگری در نظام حکمرانی، دوم، ارتقای دیپلماسی گردشگری با حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، سوم، تسهیل‌سازی فرآیندها و باور و اعتقاد به بخش خصوصی و چهارم، حمایت همه‌جانبه، تسهیل فرآیندها، رفع موانع و در اختیار قرار دادن تسهیلات است.

محسنی‌بندپی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری خوزستان، گفت: استان خوزستان سه اثر جهانی ثبت‌شده در یونسکو دارد. در حوزه گردشگری سلامت نیز زمینه‌های بسیار خوبی در استان وجود دارد و سامانه‌ای در معاونت گردشگری طراحی شده که هر بیمار گردشگر، خدمات اقامتی، حمل‌ونقل را دریافت می‌کند.

وی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۴۰۴، بیان کرد: در کنار پهنه‌های آبی و در حریم آنها، می‌توانیم سازه‌های سبک احداث کنیم که این مجوز اخذ شده است که در این راستا رودخانه‌های پرآب و خروشان استان، می تواند یکی از زمینه‌های گردشگری باشد.