انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، از برگزاری نخستین جشنواره ملی «رسانه و گردشگری» در کشور خبر داد و بر ضرورت نقش‌آفرینی رسانه‌ها در توسعه گردشگری، تصویرسازی صحیح از ایران و ترویج فرهنگ سفر مسئولانه تأکید کرد.

محسنی‌بندپی با اشاره به اهمیت این جشنواره اظهار کرد: برگزاری جشنواره ملی «رسانه و گردشگری» می‌تواند گردشگری را به‌عنوان یکی از پیشران‌های تنوع‌بخش به اقتصاد ملی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در کانون توجه افکار عمومی، مدیران و نخبگان قرار دهد.

وی افزود: تولیدات رسانه‌ای حوزه گردشگری، کوتاه‌ترین و کم‌هزینه‌ترین مسیر برای معرفی مقاصد نوظهور، مناطق کمتر شناخته‌شده و ظرفیت‌های مغفول‌مانده کشور است و این امر به توزیع عادلانه‌تر جریان سفر و ثروت در پهنه جغرافیای ایران کمک کرده و اقتصاد محلی را فعال می‌کند و زمینه ایجاد اشتغال پایدار در جوامع محلی را فراهم خواهد ساخت.

معاون گردشگری کشور با اشاره به اهمیت رسانه در عرصه دیپلماسی عمومی تصریح کرد: در جهان امروز، نبرد روایت‌ها در رسانه‌ها رقم می‌خورد و جشنواره «رسانه و گردشگری» می‌تواند به‌مثابه اقدامی راهبردی در حوزه دیپلماسی عمومی عمل کرده و فرصتی برای تقویت برند ملی و بازنمایی چهره‌ای امن، پویا و فرهنگی از ایران در افکار عمومی منطقه و جهان و مقابله هوشمندانه با جریان‌های ایران‌هراسانه دشمن باشد.

محسنی‌بندپی همچنین تخصصی‌سازی محتوای گردشگری را از دیگر اهداف مهم این جشنواره دانست و گفت: نگاه سطحی، صرفاً تفریح‌محور و مصرفی به سفر باید جای خود را به تولید محتوای عمیق، داده‌محور و جریان‌ساز بدهد؛ محتوایی که علاوه بر جذابیت، واجد اطلاعات معتبر، راهبردی و کاربردی برای گردشگران، فعالان صنعت و سیاست‌گذاران باشد.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت توسعه گردشگری پایدار و مسئولانه خاطرنشان کرد: آموزش و فرهنگ‌سازی از طریق رسانه و ترویج فرهنگ «سفر مسئولانه» و رفتار گردشگران سازگار با محیط‌زیست و میراث فرهنگی بدون بهره‌گیری از رسانه‌های حرفه‌ای و جذاب امکان‌پذیر نیست و این جشنواره رسانه را به بازوی قدرتمند آموزش عمومی و تغییر الگوی مصرف و سفر تبدیل می‌کند تا پاسداری از میراث فرهنگی، محیط‌زیست و حقوق جوامع محلی به یک ارزش همگانی بدل شود.

معاون گردشگری همچنین حمایت از اکوسیستم نوآوری در گردشگری را از دیگر کارکردهای این رویداد عنوان کرد و افزود: این جشنواره می‌تواند به سکوی معرفی و حمایت از استارت‌آپ‌ها، پلتفرم‌ها و پروژه‌های نوآورانه رسانه‌ای در حوزه گردشگری تبدیل شود؛ اکوسیستمی که ترکیب فناوری، خلاقیت رسانه‌ای و نیازهای واقعی صنعت را هدف قرار می‌دهد.

وی ایجاد ارتباط سازمان‌یافته میان مدیران گردشگری و شبکه فعالان رسانه‌ای را از دیگر اهداف جشنواره برشمرد و گفت: یکی از اهداف این جشنواره، ایجاد بستری مناسب، قانون‌مند و منسجم میان روابط‌ عمومی معاونت گردشگری با فعالان رسانه‌ای، هنرمندان و علاقه‌مندان به صنعت گردشگری در سراسر کشور است تا امکان تعامل و همکاری مستمر با آنان در طول سال فراهم شود.

محسنی‌بندپی درباره اهداف کلان این جشنواره نیز اظهار کرد: گسترش گفتمان گردشگری و فرهنگ سفر در سطح ملی با رویکرد مسئولانه و آگاهانه، معرفی ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری ایران در ابعاد طبیعی، فرهنگی، تاریخی، مذهبی و سلامت، تشویق و حمایت از فعالان رسانه‌ای برای تولید آثار الهام‌بخش و مسئولانه، تقویت نقش رسانه در توسعه پایدار گردشگری و کمک به تصویرسازی صحیح از ایران در افکار عمومی و همچنین ایجاد شبکه‌ای از خبرنگاران، عکاسان، مستندسازان و تولیدکنندگان محتوا در حوزه گردشگری از جمله اهداف این جشنواره است.

وی در پایان اعلام کرد: جشنواره ملی «رسانه و گردشگری» برای نخستین‌بار در سطح کشور برگزار می‌شود و شیوه‌نامه اجرایی جشنواره، محورهای جشنواره، بخش‌های فراخوان آثار و زمان‌بندی آن متعاقباً از سوی روابط‌ عمومی معاونت گردشگری اعلام خواهد شد.