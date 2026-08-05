افزایش اعتبارات آبخیزداری معمولان به ۱۱ میلیارد

به گزارش خبرنگار مهر، نواب چگینی عصر امروز چهارشنبه در کمیته برنامهریزی شهرستان معمولان، اظهار داشت: اعتبار آبخیزداری شهرستان معمولان به ۱۱ میلیارد تومان افزایشیافته است.
وی عنوان کرد: طرحهای آبخیزداری از مهمترین اقدامات زیربنایی در حفاظت از منابع طبیعی به شمار میروند و نقش مؤثری در حفظ خاک، کنترل فرسایش، تغذیه سفرههای آب زیرزمینی، کاهش خسارات ناشی از سیلاب و توسعه پایدار مناطق دارند.
سرپرست اداره منابع طبیعی معمولان ضمن قدردانی از پیگیریها و حمایتهای نماینده مردم شهرستانهای پلدختر و معمولان، و فرماندار شهرستان معمولان و مدیرکل منابع طبیعی لرستان دراینرابطه تقدیر کرد و گفت: این حمایتها و همراهیها نقش مهمی در تقویت زیرساختهای منابع طبیعی و پیشبرد طرحهای آبخیزداری شهرستان داشته است.
نظر شما