  1. استانها
  2. لرستان
۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۰

افزایش اعتبارات آبخیزداری معمولان به ۱۱ میلیارد

افزایش اعتبارات آبخیزداری معمولان به ۱۱ میلیارد

خرم‌آباد - سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری معمولان از افزایش اعتبارات آبخیزداری این شهرستان به ۱۱ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نواب چگینی عصر امروز چهارشنبه در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان معمولان، اظهار داشت: اعتبار آبخیزداری شهرستان معمولان به ۱۱ میلیارد تومان افزایش‌یافته است.

وی عنوان کرد: طرح‌های آبخیزداری از مهم‌ترین اقدامات زیربنایی در حفاظت از منابع طبیعی به شمار می‌روند و نقش مؤثری در حفظ خاک، کنترل فرسایش، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، کاهش خسارات ناشی از سیلاب و توسعه پایدار مناطق دارند.

سرپرست اداره منابع طبیعی معمولان ضمن قدردانی از پیگیری‌ها و حمایت‌های نماینده مردم شهرستان‌های پلدختر و معمولان، و فرماندار شهرستان معمولان و مدیرکل منابع طبیعی لرستان دراین‌رابطه تقدیر کرد و گفت: این حمایت‌ها و همراهی‌ها نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های منابع طبیعی و پیشبرد طرح‌های آبخیزداری شهرستان داشته است.

کد مطلب 6909398

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها